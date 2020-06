Ladingdieven slaan weer toe langs A67: 2000 kilo gestolen tin dit keer snel teruggevonden

De gestolen lading tin. (Foto: Politie, landelijke eenheid) vergroot

Een gestolen lading tin die in de nacht van woensdag op donderdag langs de A67 bij Geldrop werd gestolen, is teruggevonden. Het gaat in totaal om tweeduizend kilo tin. De gestolen lading werd donderdagochtend teruggevonden in een bestelbus die stond aan de Sluisweg in Erp, zo maakte de politie vrijdagochtend bekend.

Sandra Kagie Geschreven door

Bij controle van de bus werd de bestuurder aangehouden. Het gaat om een 31-jarige Roemeen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij wordt verdacht van heling en/of diefstal van het metaal. Volgens de politie moet de diefstal het werk zijn geweest van een groep. "Tweeduizend kilo tin overladen, daar ben je namelijk wel even mee bezig", zegt een woordvoerder.

De Duitse vrachtwagenchauffeur die op parkeerplaats Meelakkers langs de A67 bij Geldrop het slachtoffer werd van de ladingdiefstal meldde de diefstal in de nacht van woensdag op donderdag zelf. Hij was overigens niet wakker geworden van de dieven, laat een politiewoordvoerder weten.

Naar het toilet

"Hij moest naar het toilet en op dat moment ontdekte hij de diefstal." Toen agenten ter plekke kwamen, vertelde een andere vrachtwagenchauffeur dat hij verschillende personen over de snelweg had zien vluchten. Ook had hij een bestelbus zien wegrijden.

Rond halfvijf donderdagochtend zagen agenten op de Sluisweg in Erp een bestelbus staan die aan de opgegeven beschrijving voldeed. In het busje vonden ze de lading tin. De Duitse chauffeur heeft bevestigd dat het om zijn gestolen lading gaat.

Verder onderzoek

De ladingdiefstal wordt door de politie nog verder onderzocht. Vorige week was er namelijk ook al sprake een ladingdiefstal waarbij dure metalen werden buitgemaakt. Hiervoor werd een Roemeen aangehouden. Dit nadat hij samen met een andere verdachte van de ladingdiefstal tijdens een achtervolging door de politie uit een rijdend busje was gesprongen.

Of het hier gaat om dezelfde groep ladingdieven, kan de politie niet met zekerheid zeggen. Maar de zaken lijken volgens een woordvoerder erg op elkaar. Een verband wordt dan ook vermoed.

Hotspot voor ladingdieven

De A67 tussen Eindhoven en Venlo en ook de A73 tussen Venlo en Nijmegen zijn volgens de politie sowieso 'hotspots voor ladingdieven'. Langs de snelwegen is het met andere woorden de laatste jaren geregeld raak.

Soms gaat het hierbij om groepen, dan weer om tweetallen, laat een woordvoerder weten. "We zijn er dan ook heel alert op wanneer we een melding krijgen", geeft hij aan.