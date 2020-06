Aardappel-preisoep met crème fraîche en croutons - Smakelijk recept uit 'Lekker Weekend!'

Recept Smakelijk vergroot

Elke zaterdagochtend hoor je in het radioprogramma Lekker Weekend! kort na halfelf een chefkok over een Brabants streekproduct. Zaterdag 20 juni hoorde je Maarten Saakes, chef bij restaurant Hup in Mierlo. Hij maakte aardappel-preisoep met crème fraîche en croutons!

Dit heb je nodig:

100 gram aardappels

50 gram wit van prei

Halve liter water

1 mespunt kerrie

1 mespunt geperste knoflook

Half blokje groentebouillon

Halve eetlepel gladde mosterd

4 eetlepels crème fraiche

50 gram croutons

En zo maak je de soep:

Schil de aardappels en snijd deze in gelijke blokjes. Maak de prei schoon, was het wit van de prei goed en snij dit in halve ringen. Fruit de aardappel en de prei aan in een soeppan. Voeg de kerrie toe. Let op: zet de pan op laag vuur. Na ongeveer een halve minuut voeg je de knoflook, gladde mosterd en het bouillonblokje toe. Roer dit goed door. Voeg het water toe en zet de pan weer op hoog vuur zodat de aardappels goed gaar kunnen worden. Als deze gaar zijn pak je een staafmixer en pureer je de soep.

Smakelijk!