Demonstratie tegen bezuiniging op muzieklessen: ‘Het gaat stil worden in Oirschot’

"Altijd van muziek genoten, Oirschot helpt het naar de kloten." De teksten op de spandoeken zijn duidelijk. Zo’n 350 mensen voerden vrijdagavond actie tegen een bezuiniging van de gemeente Oirschot op het muziekonderwijs. “Als de bezuiniging doorgaat dan heeft zo’n 95 procent van de kinderen al aangegeven te stoppen”, aldus muziekdocent Hanneke Coolen-Colsters.

Dubbele betalen

De gemeente Oirschot heeft het voornemen te gaan bezuinigen op het muziekonderwijs. Nu worden lesuren gesubsidieerd, wat de Oirschot per jaar zo’n 30.000 euro kost. “Als dat straks niet meer het geval is moeten we meer dan het dubbele gaan betalen”, aldus een moeder. “We betalen nu tussen de 20 en 25 euro per les. Dus dat wordt straks erg veel.”