Politiek wil dat Brabant beter voor arbeidsmigranten gaat zorgen

DEN BOSCH – Brabant moet beter voor z’n ruim negentigduizend arbeidsmigranten zorgen. Dat is wat Provinciale Staten vrijdagavond laat hebben gezegd met twee moties die een meerderheid kregen. Bovendien moet Brabant discriminatie van sollicitanten met een migratieachtergrond tegengaan.

De positie van Polen, Roemenen, Bulgaren en andere arbeidsmigranten is al weken meer dan ooit middelpunt van discussie. Dit omdat arbeidsmigranten die in slachthuizen werken, getroffen werden door het coronavirus. Er werden zelfs slachthuizen gesloten.

De arbeidsmigranten bleken zo kwetsbaar omdat ze met velen in kleine ruimtes wonen en in volle busjes naar hun werk worden gereden.

Deze week sloot de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid het bedrijf van een Brabantse aspergeteler omdat hij Polen en Roemenen zes weken achter elkaar, zeven dagen in de week had laten werken. Soms tien uur per dag.