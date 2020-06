Is de wolf op de terugweg naar Brabant? Belgische wolvenkenners waarschuwen Nederlandse collega’s

Foto: Andre Bonga vergroot

De wolf die in mei de gemoederen in Heusden en omgeving flink bezighield, is vermoedelijk op de terugweg naar Brabant. Vrijdagochtend werd de wolf in de omgeving van Turnhout in België aangereden door een bestelwagen. Later op de dag kwamen er meldingen dat de wolf op de weg terug naar Brabant zou zijn.

Dat meldt Het Laatste Nieuws zaterdag. In de Belgische krant komt een woordvoerder van de Belgische organisatie Welkom Wolf aan het woord. Die zegt dat de meldingen van vrijdagavond duiden op een mogelijke terugreis naar het noorden. Ondanks de botsing met een bestelwagen zou de wolf op een ‘soepele manier’ richting Nederland draven.

Omgekeerde route

Inmiddels zijn ook de collega’s van Wolven in Nederland op de hoogte gebracht van de plannen van de wolf. Waarschijnlijk volgt de wolf de omgekeerde route van enkele weken geleden. Toen was het dier vanuit Heusden via Den Bosch naar Antwerpen gelopen.

In de tweede helft van mei hield de wolf huis in de regio Heusden en Wijk en Aalburg. In die periode waren er zo’n tiental meldingen van doodgebeten schapen. Meer dan zestig schapen werden doodgebeten. Op 1 juni werd de wolf nog vastgelegd door een natuurfotograaf bij de Moerputten in Den Bosch. Daarna heeft de wolf koers gezet richting Antwerpen.

