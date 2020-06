'Vliegen' en kabaal, jongens met drugs op zetten skatepark op z'n kop voor ze naar ziekenhuis moeten

De jongens die zaterdagavond na drugsgebruik in het ziekenhuis terechtkwamen, zetten vooraf het skatepark bij de Oosterplas in Den Bosch en de omgeving daarvan flink op stelten. Dat zeggen andere jongeren. Die ooggetuigen geven aan dat ze bij het parkje aankwamen en dat meerdere jongens hysterisch rondrenden, heel veel kabaal maakten en agressief waren.

De politie kwam er zaterdag aan het eind van de middag bij en een van de jongens was erg agressief richting de agenten. Of de agenten er waren voor de ambulances kwamen, is niet duidelijk. Maar op enig moment waren er drie ziekenwagens en extra ondersteunend medisch personeel in aparte voertuigen.

Geen politiezaak

De politie laat weinig los over het incident, omdat het volgens een woordvoerder geen politiezaak is, maar een 'medische aangelegenheid'. Wel liet de woordvoerder weten dat er een zogeheten ' zorgmelding' is opgemaakt. Dit gebeurt als minderjarigen zich in een onveilige situatie bevinden. Er wordt dan door de gemeente of hulpverlenende instanties bekeken of er actie nodig is.