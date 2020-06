Coronanieuws: 16 nieuwe besmettingen en 1 dode in Brabant

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Op het Malieveld in Den Haag zijn zondagochtend meerdere mensen opgepakt die daar wilden protesteren tegen de lockdownmaatregelen die de regering nam na het uitbreken van het coronavirus in Nederland. Dit protest is verboden omdat er teveel mensen op zoude afkomen. In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis.

De voornaamste feiten op een rij:

Mensen die ondanks een verbod wilden demonstreren tegen de coronalockdown zijn zondagochtend opgepakt op het Malieveld in Den Haag.

Het RIVM maakte zondag 98 nieuwe coronabesmettingen bekend.

In Europa zijn tot dusver meer dan 2,5 miljoen infecties geregistreerd.

14.25

De politie in Den Haag sluit een winkelgebied in het centrum van de stad af. Daarmee probeert de politie te voorkomen dat demonstranten van het Malieveld het gebied ingaan, twittert de politie. De politie meldde eerder dat het aantal demonstranten op het Malieveld in Den Haag toeneemt en dat de sfeer aan het omslaan was. Er zouden supporters van verschillende voetbalclubs op het Malieveld zijn gezien. Bij het Centraal Station zoekt een groep voetbalsupporters de confrontatie met de politie. De ME voert charges uit.

Hoewel burgemeester Johan Remkes een demonstratie op het Malieveld zondag van de groep Virus Waanzin verbood, kwamen er toch betogers naartoe. Uiteindelijk besloot Remkes rond 13.00 uur een korte demonstratie toe te staan, tot 13.30 uur

14.15

Er zijn in de afgelopen 24 uur 98 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd in Nederland, meldt het RIVM. In totaal zijn 49.593 mensen in ons land positief getest op het virus. Het dodental als gevolg van corona bedraagt nu 6090, een toename van één dode.

In Brabant kwamen er 16 besmettingen bij. Tot nu toe is het virus bij 9691 mensen in onze provincie vastgesteld. Het Brabantse dodental bedraagt volgens het RIVM 1533, één sterfgeval meer dan op zaterdag.

Sinds het begin van de coronacrisis zijn 11.849 coronapatiënten opgenomen geweest in het ziekenhuis. Ten opzichte van gisteren kwamen er drie opnamen bij. In Brabant belandden 2775 mensen als gevolg van het longvirus in het ziekenhuis.

13.55

Burgemeester van Den Haag Johan Remkes heeft toch een korte demonstratie op het Malieveld toegestaan. Een woordvoerder van de burgemeester meldt dat aangezien sprake was van een groep van een paar honderd mensen, er voldoende ruimte zou zijn op het Malieveld om genoeg afstand te kunnen bewaren.

13.20

De politie heeft het Binnenhof in Den Haag aan beide zijden afgezet. In het centrum van de stad lopen groepjes mensen die gekant zijn tegen de coronamaatregelen. Een aantal mensen draagt een of meerdere bloemen en maakt duidelijk dat ze dit doen 'ter nagedachtenis aan de democratie'. De groep Virus Waanzin had eigenlijk zondag op het Malieveld willen betogen, maar de gemeente Den Haag verbood dat, nadat was gebleken dat er niet honderd, maar tienduizend bezoekers werden verwacht. Dat maakte het volgens de gemeente heel moeilijk om nog 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

12.08

De oproep van een aantal senioren aan andere ouderen om vakantiegeld deels te doneren aan de door de coronamaatregelen getroffen kunstwereld heeft ruim een miljoen euro opgeleverd. Meer dan 4500 AOW'ers hebben tussen 20 mei en 20 juni geld overgemaakt naar het initiatief. Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft laten weten dat zij het bedrag verdubbelt.

10.44

Op het Malieveld in Den Haag zijn zondagochtend demonstranten opgepakt omdat ze weigerden het terrein te verlaten. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Het anti-lockdownprotest van de actiegroep Viruswaanzin dat daar zou plaatsvinden, werd verboden omdat er tienduizend in plaats van honderd bezoekers werden verwacht. Alternatieve protesten zijn niet toegestaan.

10.12

Een van de mensen die in de nacht van zaterdag op zondag meeliep tijdens de coronaversie van de Nacht van de Vluchteling was Marieke Janssen (38) uit Oss. Zij liep samen haar twee tantes veertig kilometer van een zelfgekozen route. Het was wel af en toe doorbijten, maar het goede gevoel overheerst. “Je weet waarvoor je loopt en we zijn superblij dat we het gehaald hebben.”

Marieke Janssen (38) uit Oss tijdens de Nacht van de Vluchteling vergroot

10.00

Het aantal mensen dat acute psychische hulp nodig heeft is fors gestegen in de regio Oss, Uden en Veghel, de grootste coronabrandhaard van Nederland. Afgelopen maanden hielp het crisisteam van GGZ Oost-Brabant in die streek meer mensen dan ooit. Relatief veel mensen, van verpleegkundige tot ex-coronapatiënt, verkeren in psychische nood.

De ochtendbriefing van het crisisteam Intensive Home Treatment van GGz Oost-Brabant in Oss. vergroot

01.04

De 'corona-variant' van de Nacht van de Vluchteling heeft tot nu toe ruim 240.000 euro opgeleverd, laat organisator Stichting Vluchteling weten. Tijdens Wereldvluchtelingendag organiseert Stichting Vluchteling ieder jaar het loopfestijn, waarbij mensen wandelen om geld op te halen. Dat gebeurde nu ook, maar wel in een aangepaste versie. Grote wandeltochten worden vanwege de coronamaatregelen niet gehouden. In plaats daarvan zijn mensen de afgelopen dagen al met een app op pad gegaan in hun eigen omgeving.

00.08

Veertig militairen in opleiding in Oirschot, die eerder deze week met milde klachten naar huis werden gestuurd, zijn niet besmet met het coronavirus. Dat blijkt uit testresultaten die zaterdag zijn binnengekomen, laat Defensie weten. De militairen van School Zuid, een opleidingseenheid van de landmacht, hebben deze week thuis in quarantaine de testresultaten afgewacht. Zij blijven vooralsnog in thuisisolatie tot ze 24 uur klachtenvrij zijn. De andere 90 medewerkers van School Zuid, die uit voorzorg naar huis werden gestuurd, gaan na het weekend weer aan de slag.