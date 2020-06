Wie biedt? Sauna, jacuzzi, barretje, Roy Donders geeft rondleiding in zijn huis dat te koop staat

Roy Donders wil op zoek naar een nieuw paleisje (foto: Linda Koppejan). De plek waar Roy tot rust komt (foto: Linda Koppejan). Natuurlijk mag een jacuzzi niet ontbreken in huize Donders (foto: Linda Koppejan). Alles blinkt, want: "Daar hou ik van!" (foto: Linda Koppejan). Volgende Vorige vergroot 1/4 Roy Donders wil op zoek naar een nieuw paleisje (foto: Linda Koppejan).

"Mensen hoeven zich geen zorgen te maken. Dit is niet omdat ik het niet meer kan betalen." Roy Donders lacht als de vraag gesteld wordt. Nee, zijn huis staat niet te koop vanwege geld. Maar waarom dan wel? "Wij willen heel graag met heel de familie op een perceel wonen, met z'n allen bij elkaar, dus met m'n vader en moeder, m'n zus, m'n zwager en de kinderen. Die droom ga ik nu achterna."

Marjanka Meeuwissen & Linda Koppejan Geschreven door

Vol liefde vertelt Roy Donders over zijn stulpje dat voor 465.000 op Funda staat: "Het is een huis helemaal naar mijn zin. Alles heb ik zelf ontworpen. Ik ben heel Europa doorgevlogen om bepaalde items te scoren. Als ik straks de deur achter me dichttrek en de sleutel moet inleveren, weet ik zeker dat ik wel een traantje moet wegpinken. Het is toch een soort kindje, waar ik heel m'n ziel en zaligheid heb ingelegd en dat ik nu overdraag aan iemand anders."

In de video geeft Roy Donders een rondleiding door zijn huis dat te koop staat:

De kans is wel groot dat Roy Donders zijn geliefde Broekhoven, en ook de stad Tilburg, achter zich laat. "Een groot perceel met meerdere gebouwen, dat is hier eigenlijk niet. Dus ik denk dat we Tilburg wel gaan verlaten. Maar Brabant zeker niet. Ik denk dat het een klein dorpje bij Tilburg gaat worden."

Ik ben blij en trots dat mijn huispakken terugkomen. Maar een winkel: daar begin ik nooit meer aan!

Er is ook voldoende tijd om uitgebreid rond te snuffelen op de huizenmarkt, want optreden zit er in coronatijd ook voor Donders niet in. Los van die verplichte pauze, gaat het goed met hem. Eerder zag hij zijn huispakkenimperium deels instorten, toen zijn winkel failliet ging. Maar die verdrietige tijd is voorbij. En de coronacrisis is voor hem niet per definitie een rottijd: "Ik heb deze tijd ook wel ervaren als tijd voor familie, tijd voor vrienden, die je normaal niet veel hebt. Deze tijd brengt je ook naar elkaar toe ofzo."

En dan is is nog nieuws aan het huispakkenfront: "Ik kom in het najaar weer met een nieuwe huispakkenlijn. Ik ben er blij mee en trots op dat ze terugkomen. Ik heb er een tijdje niks mee gedaan maar vanaf september zijn ze weer te koop." Niet vanuit een fysieke winkel, dat wil Donders niet meer. "Ik heb zoveel meer rust in mijn leven nu. Ik heb minder stress en ben meer van het leven gaan houden. Daar ga ik nooit meer aan beginnen."

