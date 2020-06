Coronanieuws: Toerisme krijgt genadeloze dreun in 2020

Transavia-toestel staat klaar bij Eindhoven Airport (foto: Hans Janssen). vergroot

Bijna vier procent van de CNV-leden is door de werkgever gevraagd een deel van het salaris in te leveren vanwege de coronacrisis. Dat komt naar voren na een peiling van CNV onder 1600 leden. In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis.

Mensen die ondanks een verbod wilden demonstreren tegen de coronalockdown zijn zondagochtend opgepakt op het Malieveld in Den Haag.

Het RIVM maakte zondag 98 nieuwe coronabesmettingen bekend.

In Europa zijn tot dusver meer dan 2,5 miljoen infecties geregistreerd.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.

07.31

Consumenten geven door de coronacrisis veel minder geld uit. In april was volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) sprake van de grootste daling van de binnenlandse consumptie ooit. Op jaarbasis daalden de bestedingen met ruim zeventien procent.

Wachten op privacy instellingen...

05.33

De opening van de Europese grenzen voor toeristen, aan de vooravond van de start van zomervakanties in veel landen, kan niet voorkomen dat de sector dit jaar harde klappen oploopt. Miljoenen mensen dreigen hun baan te verliezen, blijkt uit berekeningen van de internationale toerismekoepel WTTC. Ook Nederland ontsnapt volgens analisten niet aan de sombere trend. Gerekend wordt op een daling van het aantal toeristen met vijftig procent.

04.52

Bijna vier procent van de CNV-leden is door de werkgever gevraagd een deel van het salaris in te leveren vanwege de coronacrisis. Dat komt naar voren na een peiling van CNV onder 1600 leden. Met name bedrijven met meer dan 250 werknemers vragen om een loonoffer. Bij een groot deel - 41 procent - kondigde de werkgever dit zonder overleg aan.

04.14

Nederland lijkt geslaagd voor de grote versoepelingstest van drie weken. Het dagelijkse aantal nieuwe coronapatiënten in ziekenhuizen blijft laag. Al zijn onderwijsbonden bezorgd over het gebrekkige zicht op corona op scholen, schrijft het AD.

00.01

Normaal gesproken stijgt het aantal banen van werknemers in maart, zelfs tijdens crisisjaren, maar dit jaar noteert het Centraal Bureau voor de Statistiek een daling. Er verdwenen vooral flexibele banen. Normaal gesproken stuwen de horeca en cultuursector de banengroei in maart. Maar dit jaar werden juist deze sectoren zwaar geraakt door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Wachten op privacy instellingen...