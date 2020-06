Opnieuw twee besmette nertsenbedrijven, waaronder de grootste nertsenhouder van Nederland

Er zijn weer twee nertsenbedrijven die besmet zijn met het coronavirus. Het gaat om twee bedrijven in Gemert-Bakel.

Een bedrijf zit in De Mortel en de andere in Gemert zelf. Volgens het Eindhovens Dagblad is het bedrijf in Gemert een van de bedrijven van Jos van Deurzen, de grootste nertsenhouder van Nederland.