Nog twee nertsenfokkerijen besmet en geruimd

Een nerts op een farm (foto: Flickr).

Er zijn nog twee nertsenfokkerijen in Brabant waar het coronavirus is vastgesteld. Dat meldt minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat om bedrijven in de gemeenten Gemert-Bakel en Sint Anthonis. De bedrijven zijn maandag ook direct geruimd.

Janneke Bosch Geschreven door

Bij de bedrijven kwam afgelopen vrijdag de verdenking van een coronabesmetting aan het licht, schrijft de minister. Dit weekend werd de besmetting bevestigd na onderzoek in een laboratorium.

Elf bedrijven geruimd

Vorige week vonden er ook al grote ruimingen plaats bij nertsenfokkerijen in Brabant. Toen werden ruim 570.000 dieren gedood op besmette fokkerijen. Het ging om in totaal elf bedrijven in Oost-Brabant.

Het aantal besmette Brabantse nertsenfokkerijen komt nu op dertien, verdeeld over de volgende plaatsen: Milheeze (2), De Mortel (1), Beek en Donk (1), Deurne (1), Landhorst (4), Gemert Bakel (2), Volkel (1) en Sint Anthonis (1).

Bedrijven die geruimd zijn, moeten een paar maanden leeg blijven staan. Dat moet er voor zorgen dat er geen virus meer aanwezig is. Pas daarna mag er eventueel opnieuw gestart worden.