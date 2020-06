Buurt na brand in drugspand: 'De bewoner is een wandelend lijk'

Wachten op privacy instellingen... De bewoner tijdens de brand (foto Sem van Rijssel / SQ Vision). De bewoner gaat er even bij zitten (foto Sem van Rijssel / SQ Vision) Een vat dat nog in het huis stond (foto Sem van Rijssel / SQ Vision) Volgende Vorige vergroot 1/4 Brand in woning waar drugslab werd gevonden.

Veel commotie zondagavond in de Kerkakkers in Gerwen bij Nuenen. In het anders zo rustige straatje stond een huis in brand. Hetzelfde huis waar een paar weken geleden een drugslab werd gevonden. Na die drugsvondst was de elektriciteit in het huis afgesloten. De brand ontstond vermoedelijk doordat de man zijn huis met kaarsen wilde verlichten. Het bankstel vatte vlam. De bewoner kwam met de schrik vrij. Of er weer drugs werden gemaakt is onduidelijk.

De brand is het gesprek van de dag in de Kerkakkers. Normaal gesproken een rustig straatje waar het landelijk wonen is. Het huis waar eerder een drugslab werd gevonden, is nog om vier uur 's nachts vergrendeld door de politie, zegt overbuurman Saffet Duzguner. De voordeur en ramen zijn met planken dichtgetimmerd.

Op het eerste oog lijkt er weinig aan de hand met het huis (foto Sem van Rijssel / SQ Vision) vergroot

Op het eerste oog lijkt er verder niets bijzonders aan de hand met het huis. Maar schijn bedriegt. Achter het huis is het een puinhoop. Een zwartgeblakerd bankstel en andere afgebrande huisraad herinneren aan de brand. Kapotte kleren en een wasrek liggen op de grond. De fiets van de bewoners staat er nog. "Ik hoop dat hij niet meer terugkomt. Hij was een wandelend lijk, at amper, drinkt en gebruikt drugs", zegt de overbuurman.

Hij kwam een half jaar geleden, samen met zijn vrouw, op de Kerkakkers wonen, juist voor de rust. Maar met de vondst van een drugslab en een brandje in de woning tegenover zijn huis, werd het plotseling een stuk minder idyllisch. "Eigenlijk heb ik medelijden met die man. Hij heeft hulp nodig en kan niet zelfstandig wonen en functioneren", zegt de overbuurman.

Ook andere buurtbewoners hopen dat de man niet terugkomt en vinden dat hij hulp nodig heeft. Maar voorlopig blijft het op het eerste oog leuke huisje een zwartgeblakerde puinhoop en is bewoning onmogelijk.

Het afgebrande bankstel achter het huis (foto: René van Hoof). vergroot