Basisschool had al jaren problemen met de Droomtuin die van de GGD dicht moest

De BSO van de Droomtuin. vergroot

Basisschool de Leydraad in Cromvoirt ligt al jaren in de clinch met kinderdagverblijf de Droomtuin, dat een ruimte in de school huurt. Dat vertelt Bram van Ek, bestuurder van de Leydraad. Donderdag moest de Droomtuin plots sluiten nadat de situatie volgens de GGD onhoudbaar was geworden. Ondertussen weet niemand hoe het nu verder moet met de opvang en de kinderen.

De Droomtuin heeft twee locaties in Cromvoirt. Aan de Sint Lambertusstraat (kinderopvang en buitenschoolse opvang, BSO) en een kinderopvang aan de Kerkweg. De laatste is gehuisvest in het gebouw van basisschool de Leydraad.

Uit eerdere rapporten van de GGD blijkt dat de Droomtuin sinds 2016 al meerdere malen op de vingers is getikt. Het ging onder andere om medewerkers die geen vereist EHBO-diploma hadden en een onveilige buitenspeelplaats. Ook werden jonge kinderen te lang alleen gelaten. Medewerkers die hun zorgen uitten over de veiligheid werden niet serieus genomen. Ook waren er verschillende administratieve zaken niet op orde.

Volgens Johan van Thull, de eigenaar van de Droomtuin, draaide het conflict waardoor ze dicht moesten over de uitbetaling van vakantiegeld. "Daar werden sommige mensen zo boos over dat ze de rest meetrokken", zegt de eigenaar die aangeeft dat hij hierna het complete personeel heeft ontslagen.

Uit 112-meldingen van die bewuste middag blijkt nu dat er ook een ambulance naar de kinderopvang is gereden. De schooldirecteur: "Dat van die ambulance klopt. Er zou een van de medewerker last van hyperventilatie hebben gekregen. De details weet ik niet, maar emotioneel gebeurde er enorm veel bij de medewerkers."

Van Ek is allesbehalve blij met de situatie en geeft aan dat hij al jaren problemen heeft met zijn huurder. "Wij zijn al twee jaar met de Droomtuin in gesprek over de stroeve samenwerking. Ze zouden een verbeterplan maken, maar dat is nog totaal niet van de grond gekomen." En dat terwijl hij een goede aansluiting van de kinderopvang en de BSO op de basisschool juist zo belangrijk vindt: "Het wordt van kwaad tot erger, we zitten met een huurder die gewoon niet functioneert."

Ook hij maakt zich zorgen over wat er allemaal in de GGD-rapporten staat: "Wij krijgen voldoende bevestiging dat die GGD-rapporten kloppen. Maar die rapporten geven een momentopname en wij worden er dagelijks mee geconfronteerd."

Hij doelt dan op gesprekken met ouders: "Mensen maken zich zorgen: speelt er niet veel meer dan in de rapporten staat? Die zorg hebben wij ook. Het straalt ook op ons af als school. Ouders denken dat de kinderopvang en de BSO onderdeel zijn van de school, maar dat is niet zo. Het staat er totaal los van en er is geen samenwerking."

Hoe het nu verder moet met kinderen die naar de kinderopvang en de BSO gaan weet niemand. De eigenaar Johan van Thull laat aan Omroep Brabant weten erg verbaasd te zijn over het verhaal van Van Ek. "Het is allemaal een grote leugen. Wij werken al jaren prima met ze samen. Maar ik weet wel wat ze willen, ze willen van ons af. En dat gaat ook wel gebeuren, maar niet op hun voorwaarden."

Van Thull heeft al aan de school laten weten dat alle communicatie vanaf nu via zijn advocaat loopt. Schooldirecteur Van Ek: "Hoe ik dat moet interpreteren weet ik ook niet, we wachten af." In ieder geval zijn het kinderdagverblijf en de BSO maandag nog gesloten. Van Ek: "Woensdag spreek ik weer met ouders, ik ga ervan uit dat er wel de nodige vragen zullen zijn."