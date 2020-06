Weer optreden voor 1000 man, Brabanthallen creëerde zaal waarin dat veilig kan

In de Bossche Mainstage kan cabaretier Guido Weijers optreden voor wel duizend man tegelijk (foto: Tom van den Oetelaar). vergroot

Is het intiem? Nee. Is het sfeervol? Mwah. Is het veilig? Ja. En daarom is Mainstage in Den Bosch, een grote theaterzaal in de Brabanthallen, de eerste coronaproof omgeving waarin artiesten kunnen optreden voor een groot publiek van maximaal 1000 man. Op 4 september is Najib Amhali de eerste die in de zaal optreedt. Of dat ook echt voor 1000 mensen zal zijn, is nog maar zeer de vraag. want hoewel het kan, mag het van Den Haag nog niet.

Je hebt er de ruimte. Dat is het grote voordeel van de Brabanthallen. In één van de hallen is een theaterzaal gecreëerd die voldoet aan de eisen voor de anderhalvemetersamenleving. Je zit met maximaal drie man (uit één gezin uiteraard) bij elkaar op de voorste rijen. Achterin de hal is een tribune waarop je met maximaal vier man naast elkaar kunt zitten. Volgens de Brabanthallen en de gemeente wordt aan alle RIVM-richtlijnen voldaan.

Intiem

Tussen alle eenheden van drie à vier stoelen, zit minimaal anderhalve meter. Dat betekent dat je, als je achterin zit, een aardig eind bij het podium vandaan zit. Toch denkt cabaretier Najib Amhali dat hij in deze zaal een intieme sfeer kan creëren: "Als ik het zo zie, voelt het niet heel gek. Je moet het even aanvoelen. Intimiteit creëer je door wat je vertelt. En ik kan ze wel zo bespelen, dat ze aandachtig luisteren."

Amhali is dinsdagochtend opgetogen. "Het is voor het eerst sinds 11 maart dat ik weer op een podium sta. Het kan weer beginnen, op deze manier. Natuurlijk is dit voor mij niet het nieuwe normaal. Maar zolang er nog geen vaccin is, moeten we het hier mee doen."

Directeur Alex Kühne van het Theater aan de Parade heeft er mede voor gezorgd dat er klinkende namen op de Mainstage kunnen staan. Zijn theater gaat toch dicht voor verbouwing: "Dit is voor ons een geweldig alternatief."

Afstand

Toch geeft Kühne toe dat hij moest wennen: "Je moet wennen aan die afstand. Maar waar je bij sommige collega's ziet dat ze stoelen afplakken en zeggen: hier mag je niet zitten. Dat is hier niet. Hier mag overal iemand zitten."

Pilot

Toch wordt het nog spannend. Want ook al kun je in dit theater duizend man kwijt, het mag nog niet. Honderd is nu het maximum. De Bossche wethouder Mike van der Geld doet z'n best dat te veranderen, zegt hij: "We vragen aan de politiek in Den Haag de honderd-regel los te laten en deze plek als pilot-locatie toe te staan. Je kunt hier overal, voor en achter de schermen, anderhalve meter afstand bewaren. Hier is, met de veiligheid voorop, veel meer mogelijk dan honderd."

Vanaf september treden in de Mainstage, naast Guido Weijers en Najib Amhali onder andere Herman van Veen, Gerard van Maasakkers, Pierre Bokma, Shirma Rouse en Karin Bruers op.

In de video zie je wat de Guido Weijers vindt van dit theater:



