Mika wil graag de clown uithangen, maar het coronavirus maakt Clown Clownie werkloos

Het gezicht van Clown Clownie staat dan wel op lachen, maar van binnen overheerst diepe teleurstelling. De doorgaans vrolijke ballonnengoochelaar uit Bergen op Zoom is rond deze tijd vaak te vinden op jaarmarkten en braderieën. Hij bezorgt daar met zijn spectaculaire ballonfiguren een hoop kinderen een onvergetelijke middag. Maar de toeristische markten worden gezien als evenementen en die zijn door de cornamaatregelen verboden. En dus zit Clown Clownie al maanden uitgeblazen thuis.

De goedlachse clown die normaal door het leven gaat als Mika van den Berg (17) maakt dinsdag wel acte de présence in Den Haag. Het Malieveld is in de middag en avond het toneel van mensen in de horeca- en entertainmentbranche die net als Clown Clownie vaak ook hun inkomen verdienen op jaarmarkten en braderieën. "Het is best zwaar voor ons als entertainers, we staan te trappelen om weer te beginnen maar het zit er voorlopig nog niet in", vertelt Mika.