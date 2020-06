Nertsenhouder Huub Kuijpers wacht gespannen op voorstel minister: 'Het moet geen fooitje zijn'

De nertsenfokkerij van Huub Kuijpers uit Deurne was de eerste die geruimd werd vanwege het coronavirus. Kuijpers was vastbesloten om zijn bedrijf daarna weer op te starten. Maar nu de Tweede Kamer minister Schouten oproept met een betere stopregeling te komen, wacht hij vol spanning af.

"Verschrikkelijk." Zo noemde Huub Kuijpers de ruiming van alle nertsen op zijn bedrijf. Maar het was nodig, geeft hij toe. Want de beestjes waren besmet met het coronavirus. "Maar je wil niet dat je bedrijf op deze manier eindigt."

Nertsen in optie

Het bedrijf van Kuijpers werd zaterdag 6 juni geruimd. "Na de ruiming zijn de stallen helemaal schoongemaakt en gedesinfecteerd. Daarna mochten we er twee weken niet in. Die periode is nu voorbij. Nu moeten we nog een keer alles schoonmaken en desinfecteren."