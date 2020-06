Kamer wil nog dit jaar einde aan nertsenhouderij

De Tweede Kamer wil dat er nog dit jaar een einde komt aan de nertsenhouderij in Nederland. Landbouwminister Carola Schouten moet binnen een week met een verbeterde stoppersregeling komen. Die moet zo aantrekkelijk zijn dat alle nertsenhouders eind 2020 zijn gestopt.

De afgelopen weken zijn verscheidene nertsenbedrijven geruimd nadat was vastgesteld dat het coronavirus er heerste. In Brabant waren dat er in totaal tot nu toe vijftien. De dieren bleken de ziekte ook op mensen te kunnen overdragen. Daardoor vormen de infecties bij nertsen een mogelijk risico voor de volksgezondheid. Voor alle nertsenhouderijen in Nederland is een vervoersverbod en een bezoekverbod in de stallen van kracht.