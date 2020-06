Neem water én een paraplu mee: hitteplan voor automobilisten

Ze smelten waar je bij staat (archieffoto: Paul Hermans). vergroot

Rijkswaterstaat heeft vanaf woensdagochtend tien uur een zogeheten hitteprotocol ingesteld, omdat er deze week een grote kans is op een hittegolf. In het hitteprotocol staan verschillende maatregelen en adviezen voor automobilisten. Ook geldt het Nationaal plan voor veetransport van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Het wordt deze week warm. In Brabant was dinsdag hoogstwaarschijnlijk de eerste dag van een regionale hittegolf. Dat betekent dat het vijf aaneengesloten dagen 25 graden of meer wordt. Woensdag is mogelijk de eerste tropische dag van het jaar, met temperaturen boven de dertig graden.

Het hitteprotocol geldt onder meer in Brabant omdat de kans hier groot is op temperaturen boven de dertig graden. De maatregel geldt voorlopig tot woensdagavond acht uur, maar naar verwachting komende dagen ook nog.

Rijkswaterstaat heeft het protocol ingesteld omdat het onverantwoord is dat weggebruikers bij hoge temperaturen lang in de zon op hulp moeten wachten. Mensen die met pech langs de weg komen te staan, moeten dus meteen worden geholpen. Een berger wordt ingeschakeld om deze mensen zo snel mogelijk naar een veilige plek te brengen, zoals een tankstation of parkeerplaats.

Bergers zijn mensen die bij ongelukken of pech zorgen voor transport of vervangend vervoer. Vorig jaar hadden zij het al druk tijdens de hitte: in juli werden dagelijks gemiddeld 200 tot 300 auto's die langs de weg met pech stonden weggehaald.

Adviezen voor automobilisten

Ga je de weg op? Enkele tips van Rijkswaterstaat:

Neem dan voldoende water mee. Door de hitte kan de concentratie afnemen, en dat is natuurlijk gevaarlijk.

Maar ook een paraplu meenemen is aangeraden. Die kan bij pech gebruikt worden als parasol tijdens het wachten.

Er kunnen komende tijd ook bermbranden ontstaan door de droogte en de wegdektemperatuur kan oplopen tot boven de vijftig graden. Daarom wordt er opgeroepen gerookte sigaretten niet op de weg te gooien.

Nationaal plan veetransport

Het ingestelde nationale plan voor veetransport houdt in dat er afspraken zijn gemaakt tussen de NVWA en verschillende bedrijven over het vervoeren van vee. Zo mogen bij hoge temperaturen minder dieren per wagen worden vervoerd en moet er extra ventilatie of een andere vorm van verkoeling zijn. Bij temperaturen boven de 35 graden mogen er helemaal geen dieren worden vervoerd.

Inspecteurs van de NVWA voeren de komende dagen ook extra controles uit bij veetransport. Op het Nationaal plan mag niet worden gehandhaafd, want dat is geen wet. Maar er wordt wel gekeken of bedrijven zich houden aan de nationale regels voor dierenwelzijn.

