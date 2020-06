Dieuwke geeft premier Rutte tips voor hoe het verder moet met de horeca

Dieuwke Simonis-Stellinga heeft een duidelijk boodschap voor Mark Rutte en Hugo de Jonge. (foto: Youtube) Dieuwke Simonis in haar restaurant Onze Kerk in Hooge Zwaluwe. (foto: Dieuwke Simonis) Volgende Vorige vergroot 1/2 Dieuwke Simonis-Stellinga heeft een duidelijk boodschap voor Mark Rutte en Hugo de Jonge. (foto: Youtube)

"Ik snap niet waarom het zo moeilijk wordt gemaakt om (als er geen klachten zijn) bij elkaar te zitten in een restaurant, terwijl op alle andere plekken buiten en bij mensen thuis alles mag of in ieder geval wordt gedaan", zo stelt Dieuwke Simonis in haar videoboodschap. De horeca-onderneemster wil premier Ruttte en minister Hugo de Jonge wakkerschudden. "Vertrouw een beetje op ons gezond verstand en geef ons wat ruimte."

Dieuwke runt samen met haar man restaurant Onze Kerk in Hooge Zwaluwe. Verderop in het dorp werkt ze aan de bouw van boetiekhotel Ons Oude Raadhuis. De onderneemster maakt zich grote zorgen om de toekomst van haarzelf en van andere ondernemers die zwaar getroffen worden door alle coronamaatregelen.

Enkele gedeelten uit de brief van Dieuwke:

"Beste meneer Rutte en meneer de Jonge,

Deze brief is een noodkreet, een roep om het ‘samen doen’ van u beide, waar ik in maart, april en mei zo in geloofde, weer op te zoeken. (...) Ik hou niet van schreeuwen en eisen en stoppen met overleggen, ik hou van samen doen. (...) Dat we corona gingen bestrijden met 17 miljoen mensen gelóófde ik, voelde ik en ik vond u beide sterke en overtuigende leiders die ik graag hierin volgde.

Maar ik raak het kwijt! Ik raak u beiden kwijt! En erger nog: ik raak die 17 miljoen mensen kwijt. We doen het niet meer samen. En daar word ik verdrietig van. Ik ben van het soort, als er een regel is en ik snap hem dan dóe ik het, hoe moeilijk ook. Dat we ons restaurant moesten sluiten, privégeld erin moesten stoppen, we onszelf opnieuw moesten uitvinden, we déden het. Omdat we het samen doen!"

Dieuwke leest de hele brief voor:

Wachten op privacy instellingen...

Om onze premier en minister van Volksgezondheid alvast op weg te helpen, geeft Dieuwke wat tips:

"Bij frisse lucht zijn we het er toch over eens dat die anderhalve meter niet nodig is. In vliegtuigen is het blijkbaar superfris, maar dat kan niet tippen aan buiten, toch?"

"Maak voor binnenruimtes een regel van x-aantal mensen per vierkante meter dat deskundigen zien als veilig bij goede ventilatie. Dan hoeven wij niet meer continu bezig te zijn met handhaving op de anderhalve meter. "

"Geef ons onze eigen verantwoordelijkheid terug, als gasten en als ondernemers. Vertrouw een beetje op ons gezonde verstand en geef ons wat ruimte, zodat we straks, als het écht nodig is, weer meegaan in de regels die dan gevolgd moeten worden. "

Met warme groet,

1 van die 17 miljoen Nederlanders,

1 van die 62.000 horecabedrijven van Nederland,

Dieuwke Simonis-Stellinga (Restaurant Onze Kerk, boetiekhotel Ons Oude Raadhuis).