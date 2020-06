'Het lijkt alsof de slachterij boven de wet staat', actiegroep Sluit Vion wil tijdelijke sluiting

Vion in Boxtel vergroot

Actiegroep Sluit Vion gaat vrijdag van zich laten horen bij de slachterij in Boxtel. De groep wil dat Vion tijdelijk op slot gaat, vanwege coronabesmettingen “Het lijkt alsof de slachterij boven de wet staat”, zegt Mirjam Bemelmans, initiatiefneemster van de actiegroep en de demonstratie.

Omwonenden van de slachterij in Boxtel maken zich volgens Mirjam grote zorgen. “Het aantal coronabesmettingen daar is hoog: één op de drie. Wij als bewoners willen niet dat de verspreiding verdergaat.”

Een verdere verspreiding van coronabesmettingen binnen Vion heeft volgens Mirjam veel invloed op de bewoners van Boxtel. “Kijk bijvoorbeeld eens naar de supermarkten hier. Daar lopen de medewerkers van Vion ook rond. Die letten niet op de anderhalve meter afstand en andere hygiënemaatregelen”, meent de initiatiefneemster.

Mirjam noemt het ongehoord dat de productie van vlees belangrijker is dan de gezondheid van de medewerkers en de inwoners van Boxtel. “Daarom willen we dat ze tijdelijk – minstens 14 dagen – gaan sluiten en dat alle mensen daar worden getest. We willen openheid over de stand van zaken. En ik denk dat arbeidsmigranten daar niet durven te benoemen hoe ziek ze zijn, omdat ze bang zijn om hun baan te verliezen. Dat moet anders.”

Begin juni nam Vion nog extra maatregelen tegen het coronavirus. Zo worden er controles uitgevoerd bij de ingang en moeten mensen met corona-achtige klachten zich laten testen. Maar volgens Mirjam zijn die maatregelen lang niet genoeg. “Ik heb het met mijn eigen ogen gezien: bij de personeelsingang hebben ze inderdaad een tentje staan. Daar vullen de medewerkers een formulier in over of ze klachten hebben. Maar ik zag heel veel medewerkers er gewoon achterlangs lopen en daar dicht bij elkaar staan kletsen.”

Opkomst demonstratie

De demonstratie wordt naar verwachting geen hele grote. “Ik hoop op een opkomst van ongeveer twintig mensen. Maar het wordt 32 graden. Ik weet tot nu toe van een stuk of tien mensen zeker dat ze komen”, zegt Mirjam. “Het gaat om het verspreiden van onze boodschap, niet om een zo groot mogelijke demonstratie.”

Deelnemers worden opgeroepen een mondkapje te dragen en niet met al te opzichtige dierenrechten kleding te komen. “We willen een netjes protest en op een vreedzame manier onze stem laten horen. We zijn ook met de politie in overleg om alles goed aan te pakken.” De demonstratie is volgens de organisatie bij de gemeente gemeld.

Reactie Vion

Een woordvoerder van Vion in Boxtel laat weten dat ze de aankondiging van de demonstratie op Facebook hebben gezien, maar er niet inhoudelijk op willen reageren. “We weten dat ze komen. Ze hebben net als iedereen het recht om te demonstreren”, aldus de woordvoerder.

