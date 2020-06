Er komt een Tilburgse kermis deze zomer, maar: 'Niet in volle omvang'

Around the world XXL. (foto: Tilburgse Kermis) vergroot

Er komt dit jaar toch een Tilburgse kermis. Hoe groot die wordt en wat er te doen is, daar wordt nog over gesproken. Dat zegt wethouder Rolph Dols van de gemeente Tilburg. Zeker lijkt wel dat de omvang niet zal zijn zoals andere jaren. Maar misschien is zelfs de roze maandag nog mogelijk.

Wethouder Dols reageert op de versoepeling van coronamaatregelen, zoals gisteren aangekondigd in de persconferentie van premier Rutte. Kermissen mogen weer gehouden worden, zegt de overheid, maar de anderhalve meter moet gehandhaafd blijven. Blijkbaar hoef je dat in Tilburg maar één keer te zeggen. Dols: "Er zit hier een heel team bij elkaar, het kermisteam, die zeggen laat alles maar komen. We gaan er vol in. Maar we hebben overleg met iedereen. We kijken wat mogelijk is. Ik krijg vrijdagochtend een eerste advies. Er worden een aantal scenario’s uitgewerkt. Daarna neem ik de beslissing. Ik kan een ding wel zeggen: de kermis in volle omvang, met alle nevenactiviteiten, dat gaat hem niet worden.“

Yess

De Tilburgse kermiswethouder was woensdag overdag al ingelicht over de nieuwe versoepelingen in Nederland. Dols: “De allereerste gedachte was: Yess! We hebben de afgelopen maanden heel veel contacten gehad met de kermisbonden, met de exploitanten. En toen dacht ik, wat fijn voor hen dat er weer iets mag. Ze hadden het hele seizoen in rook zien opgaan, grote financiële consequenties. Als je hoort wat ze allemaal moeten doorstaan, dat is schrijnend."

Maar Dols weet dat er flink wat beperkingen zijn, ook voor zijn kermis: "De anderhalve meter is nog steeds heel scherp in beeld en grote evenementen kunnen pas half augustus gehouden worden. Dat laatste daarvan gaan we kijken of we daar grensverleggend kunnen zijn en of we dat eerder kunnen doen met de Tilburgse kermis, die dit jaar 17 juli zou moeten beginnen."

Anderhalve meter

Het moet voor de gemeente verantwoord zijn om de kermis te kunnen houden, zeker als het gaat om crowd controll. En het moet rendabel zijn voor de exploitanten. Dols: "In Apeldoorn hebben ze proeven gedaan op de anderhalve meter en dat is voor de een een makkie, maar voor de ander zorgt het voor grote problemen."

En er zijn meer obstakels: "Sommige exploitanten hebben geen gekwalificeerd personeel meer, omdat ze dachten dat ze tot september niet mochten draaien."

Over de vorm moet dus nog goed worden nagedacht. Maar ' alweer een winnaar' en de bekende kermisgeluiden zullen ook in dit coronajaar klinken in Tilburg.