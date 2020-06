Grootschalige fraude bij taalscholen: doorzoekingen in Breda, Roosendaal en Halderberge

Agenten doorzoeken donderdagmiddag huizen en kantoren in de gemeente Breda, Roosendaal en Halderberge. Dit vanwege een onderzoek naar fraude door drie taalscholen. De scholen zouden overheidsgeld hebben witgewassen dat bedoeld was voor inburgeringscursussen.

De drie scholen dienden valse facturen in bij de overheid. Ook zijn meer uren gedeclareerd dan er daadwerkelijk les werd gegeven. Cursisten moesten blanco contracten ondertekenen, zodat deze daarna nog aangepast konden worden. Ze werden bij inschrijving gelokt met contant geld of cadeaubonnen.

Het onderzoek vond niet alleen in onze provincie plaats. In totaal zijn donderdag vijf woningen en twee bedrijfspanden doorzocht in Rotterdam, Breda, Heerlen, Barendrecht, Roosendaal en de gemeente Halderberge. Zes mannen en een vrouw worden verdacht van valsheid in geschrift en witwassen. Om welke taalscholen het gaat en waar deze gevestigd zijn, is niet bekendgemaakt.