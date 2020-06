Opnieuw brand tijdens sloop van afgebrand transportbedrijf Van der Heijden in Hapert

Ruim drie weken na de enorme brand bij Van der Heijden Transport in Hapert, gaat het weer mis. De brandweer moest donderdag twee keer uitrukken voor oplaaiende vuren tijdens sloopwerkzaamheden.

Brandbare stof "In het pand lag een brandbaar, vettig goedje opgeslagen. Die stoffen zijn nu ook nog in de sloopresten te vinden", verklaart de woordvoerder. De combinatie van warmte en wrijving tijdens het slopen zorgt ervoor dat het licht ontvlambare goedje begint te branden.

Bij het vuur komen overigens geen gevaarlijke stoffen vrij. De brandweer is nu met de sloper in overleg. Het is de bedoeling dat het sloopbedrijf de resten zelf nat gaat houden, zodat de brandweer niet steeds op hoeft te komen draven.