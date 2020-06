Gewonde man gevonden in huis Oudenbosch

De politie doet onderzoek (Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

De politie heeft donderdagavond rond halfacht een gewonde man gevonden in een huis aan de Watergraaflaan in Oudenbosch. De man is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Rebecca Seunis Geschreven door

De omgeving is afgezet, de politie doet ter plaatse onderzoek. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie kan nog niet zeggen of het om een misdrijf gaat.

"We hebben wat dingen aangetroffen en geconcludeerd dat we een plaats delict moeten aanmaken, maar dat betekent niet dat het meteen om een misdrijf gaat. Dat gaan we uitzoeken", zegt een woordvoerder van de politie.