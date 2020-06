Roemenen beroofden tientallen bejaarden, celstraffen tot 8,5 jaar

Drie Roemenen hebben vrijdag lange gevangenisstraffen gekregen. Ze maakten vorig jaar bij een strooptocht in onder meer Zuidoost-Brabant tienduizenden euro’s buit van pinnende ouderen. De jongste dader (19) krijgt 8,5 jaar cel. De chauffeur van het vluchtvoertuig (21) en een derde dader (24) krijgen 5 jaar.

"Deze zaak is uniek in aantal berovingen en hoe georganiseerd het drietal was. Het gaat hier om een geolied, goed georganiseerd drietal. De een reed met de auto van hot naar her, de anderen beroofden de slachtoffers. Daarna gingen ze er snel weer vandoor. Het was hun dagelijks werk en ze verdienden er fors mee", aldus justitie.

Het nieuw gekozen bedrag was bijna altijd achthonderd euro. Daar was over nagedacht. De getallen acht en nul staan in het midden van het toetsenbord van een pinautomaat onder elkaar en zijn in een beweging in te toetsen. De verdachten bedekten hun hand bovendien met een krant zodat niet te zien was wat ze deden.