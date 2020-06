Opnieuw arrestatie voor rellen in Helmondse binnenstad

Dinsdagavond in Helmond (foto: Harrie Grijseels / SQ Vision). vergroot

Een 20-jarige Helmonder is vrijdagochtend rond acht uur aangehouden in zijn woning omdat hij betrokken zou zijn bij de rellen dinsdagavond in de Helmondse binnenstad. De aanleiding daarvoor was ook een illegale bokswedstrijd. Op sociale media wordt ondertussen opnieuw een illegale bokswedstrijd aangekondigd.

De 20-jarige man krijgt direct een gebiedsverbod van een week voor de Helmondse binnenstad opgelegd. Eerder werden er al zes mensen aangehouden, die inmiddels een gebiedsverbod van drie maanden hebben gekregen.

De politie was dinsdagavond druk met een groep van zo'n 100 tot 150 jongeren die stenen gooiden naar de politie en vuurwerk afstaken. Rond elf uur voerde de ME met politiehonden meerdere charges uit.

Bokswedstrijden

De illegale bokwedstrijd werd aangekondigd op social media. Op het Instagramaccount Helmondboxingevents werd donderdagavond opnieuw een oproep voor een bokswedstrijd gedaan.

"Deze keer wordt er echt gebokst", luidde het bijschrift. Zo'n wedstrijd werd twee weken geleden ook gehouden in een Helmonds park. De gemeente zegt zich bewust te zijn van de berichten en zal ingrijpen als dat nodig blijkt.

De gemeente Eindhoven kondigde donderdagavond een noodverordening af voor het stadsdeel Tongelre. Er werden 21 arrestaties verricht. Jongeren verwezen online naar de rellen in Helmond eerder deze week. Op sociale media werd gesteld dat 'Eindhoven dat beter kan'.

