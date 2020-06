Jolanda zit in een rolstoel en raakte in paniek door rellende jongeren

De politie grijpt in met honden (foto: Harrie Grijseels / SQ Vision). vergroot

"Een oorlogsgebied." Zo omschrijft Jolanda Kampert de situatie met de rellen in de Heistraat in Helmond van dinsdagavond. Zelf woont ze op de hoek van de Heistraat met de Van den Dungenstraat en al aan het begin van de avond zag ze het druk worden met jongeren bij haar in de straat. "Dit gaat helemaal mis", dacht ze. "Ik heb vier harde knallen gehoord. Vuurwerkbommen. De vierde, rond half elf, was echt ontzettend hard."

Jolanda zit in een rolstoel en daardoor kan ze niet zomaar weg wanneer er iets gebeurt. "Ik woon alleen en ik raakte in paniek", vertelt ze woensdagochtend. Op dat moment is ze al wat bijgekomen, maar 'de hele situatie heeft wel impact gehad'. "Ik heb er nog last van", zegt ze. "Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt."

In de loop van de avond werd het bij haar voor de deur steeds drukker. Heel veel jongeren, politie en later op de avond ME met honden. "Toen ik aan een agent vroeg of mijn vriend Michael wel gewoon bij me kon komen, was het enige antwoord: 'Doe uw raam dicht.'"

"Kunnen jullie niet nadenken. Houd rekening met elkaar."

Jolanda's vriend is Michael Rieter, fractievoorzitter van Helder Helmond in de gemeenteraad. Na de vierde knal van een vuurwerkbom belde ze hem in paniek. Michael zat in een commissievergadering en beloofde snel te komen. "Maar dat was nog niet zo makkelijk met alle politie in de buurt. Via een omweg lukte het hem uiteindelijk."

Jolanda hoopt dat de politie met de zes aanhoudingen 'dichter bij de bron kan komen'. Daarmee doelt ze op degenen die via social media oproepen om samen te komen. Daarbij roept ze op iets te bedenken voor de jeugd die wil sporten: "Daar moet toch een oplossing voor te vinden zijn."

Nadat de ME dinsdagavond rond kwart voor elf ingreep werd het volgens haar pas rustiger in de straat. "Ik dacht na zo'n drie uur dat ze wel zouden ophouden, maar dat gebeurde niet. Met de charges van de ME was ik daarom blij. Echt een compliment daarvoor."

"Er gaan geruchten dat er de komende dagen weer wat gaat gebeuren."

Jolanda is woensdag nog kwaad en verbijsterd. "Kunnen jullie niet nadenken. Houd rekening met elkaar", wil ze tegen de relschoppers zeggen. "Dit verwacht je in Amsterdam of Rotterdam. Maar toch niet in een kleine stad als Helmond, voor je deur!" Het meest verdrietig is ze nog wel over het feit dat Helmond in haar woorden 'nu weer zo slecht in het nieuws komt'. "Terwijl iedereen just zo bezig is om de stad weer mooi te maken", verzucht ze.

Haar vriend Michael is net als Jolanda blij met het optreden van de gemeente en de politie dinsdagavond. "We moeten niet over ons heen laten lopen", zegt hij. "Gelukkig is er gisteren, anders dan vorige week na de illegale bokspartij in het Weverspark, wel voor gekozen om te handhaven."

Vorige week nog noemde hij het 'een zeer kwalijke zaak' dat er 'totaal niet gehandhaafd is'. "En er alleen met de jongeren werd gesproken om de boel niet te laten escaleren." Dat is dinsdagavond wat hem betreft 'gelukkig' anders gegaan. Maar toch zit Michael nog met een 'unheimisch' gevoel. "Er gaan geruchten dat er de komende dagen weer wat gaat gebeuren", vertelt hij.

