'Zo voelt het om in de frontlinie te staan', ic-personeel blikt terug op zware coronaperiode

Verdriet en verbroedering op de IC vergroot

De bedden zijn leeg, de machines zwijgen en de gangen zijn donker. In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg staat op de IC nu weer een zaal leeg. Tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis was dat wel anders. Het ziekenhuis ving in februari de eerste coronapatient van Nederland op. Wat volgde, was de meest hectische periode ooit op de afdeling. Acht IC-medewerkers blikken de komende tijd bij Omroep Brabant. terug.

Ze vertellen over hun slapeloze nachten, doodsangsten en verdriet. Maar ook over de verbroedering en de overwinningen. ''Ik voelde strijdvaardigheid, alsof ik in het leger zat en er gevochten moest worden voor het leven van anderen. Ik dacht: dit is het om in de frontlinie te staan'', vertelt intensive careverpleegkundige Kim van Nieuwburg.

