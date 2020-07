Verpleegster Floor was nog in opleiding toen de pandemie uitbrak: 'Kil dat alles op afstand moet'

Ic-verpleegkundige in opleiding Floor Reijnders (foto: Karin Kamp) vergroot

De bedden zijn leeg, de machines zwijgen en de gangen zijn donker. In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg staat op de IC nu weer een zaal leeg. Tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis was dat wel anders. Het ziekenhuis ving in februari de eerste coronapatient van Nederland op. Wat volgde, was de meest hectische periode ooit op de afdeling. Acht IC-medewerkers blikken de komende tijd bij Omroep Brabant terug.

Het zal je maar gebeuren. Je bent nog in opleiding als verpleegkundige en je komt midden in de hectiek rond een pandemie terecht. "Het is kil dat alles nu op afstand moet", zegt Floor nu. "Maar het is nog killer als je mensen verliest."

