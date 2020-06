Opnieuw steekpartij in Eindhoven, twee mannen gewond

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties

In een huis aan de Bethlehemlaan in Eindhoven zijn vrijdagmiddag twee mannen gewond geraakt. Volgens buurtbewoners werd een paar weken geleden een wietplantage gevonden in het pand.

Een van de betrokkenen raakte gewond aan zijn been, de andere man aan zijn hand. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van de steekpartij. De straat is afgezet, de politie doet onderzoek.

Een paar uur daarvoor was er ook al een steekpartij in Eindhoven. Toen werd een man neergestoken door een buurtbewoner op de Edisonstraat. Volgens omstanders werd het slachtoffer in zijn hoofd gestoken.