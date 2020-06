Wie een hond koopt moet checken of de verkoper wel te vertrouwen is, zegt minister

Carola Schouten (foto: NOS) vergroot

Op heel veel plekken moet gewerkt worden om het net rond illegale hondenhandel te sluiten, niet alleen bij de NVWA. Huishoudens die een hond willen kopen, moeten goed checken of de verkoper wel te vertrouwen is. Dat zei landbouwminister Carola Schouten vrijdag. Dierenorganisatie House of Animals luidde donderdag de noodklok en deed aangifte tegen een hondenhandelaar in Brabant.

Raymond Merkx & ANP Geschreven door

Dierenorganisatie House of Animals trok donderdag aan de bel in actualiteitenprogramma Nieuwsuur. De organisatie vindt dat de controle van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) tekortschiet. Het registratiesysteem zou zo lek zijn als een mandje en de overheid zou niet ingrijpen.

Fraude

De Partij voor de Dieren in Brabant trok in mei nog aan de bel over een puppyhandelaar in Diessen. De handelaar zou zich niet aan de regels houden bij de verkoop van honden die uit Hongarije komen. Ook zou er gefraudeerd worden met de dierenpaspoorten, waardoor de hondjes veel jonger zijn dan er in hun paspoort staat.

Er ligt al een wet klaar over de registratie van honden en het hondenpaspoort, laat Schouten weten. Dit voorstel wordt snel online gezet, zodat belanghebbenden erop kunnen reageren. "We zien nu dat soms buitenlandse dieren een hondenpaspoort krijgen in Nederland, dat helemaal niet goed is. Dat mag niet. Omdat ze bijvoorbeeld jonger zijn dan in het paspoort staat of dat ze de juiste inentingen niet krijgen of ziek zijn."

Naar schatting zou meer dan de helft van de 70.000 honden die uit het buitenland worden geïmporteerd, illegaal naar Nederland komen. Vaak worden ze onder slechte omstandigheden geboren en de informatie die de nieuwe eigenaren krijgen over de leeftijd, inentingen en het ras, is meestal onjuist.