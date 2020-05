Partij voor de Dieren bindt strijd aan met puppyhandelaar in Diessen: ‘Dit zou illegaal moeten zijn’

De puppyhandel in Diessen.

De Partij voor de Dieren in Brabant trekt aan de bel over een puppyhandelaar in Diessen. De handelaar zou zich niet aan de regels houden bij de verkoop van honden die uit Hongarije komen. Ook zou er gefraudeerd worden met de dierenpaspoorten, waardoor de hondjes veel jonger zijn dan er in hun paspoort staat. “Het gebit is 100 procent zeker niet van een pup van achttien weken. Deze hond had niet verkocht mogen worden.” De handelaar ontkent alle aantijgingen.

Geschreven door Wim Heesterbeek

Het is niet de eerste keer dat de puppykennel in het nieuws komt. In 2015 deden de politie, dierenbescherming en gemeente al een inval bij de handelaar aan de Molenstraat. Er werden zestig dieren in beslag genomen. Veel daarvan waren ziek en ook was er volgens de politie gerommeld met hun paspoort. De eigenaar zou ‘een bekende van de politie’ zijn.

Nachtelijke transporten

De Partij voor de Dieren (PvdD) kreeg de laatste tijd meldingen, dat het weer erg druk zou zijn bij de handelaar. Er zou zelfs een verkeersregelaar actief zijn.

Marco van der Wel van de PvdD: “Mensen belden ons dat het vaak, ook ’s nachts, een komen en gaan is van busjes uit Hongarije die honden komen brengen. Zo’n drie keer per week worden ze afgeleverd. Dorpsbewoners maken zich ernstig zorgen over het welzijn van de dieren.”

Tijdsblokken van 15 minuten

“Op Marktplaats adverteert deze handelaar onder verschillende namen en accounts. Hij biedt wel vijf verschillende rassen pups aan, het is echt een levendige handel”, gaat Van der Wel verder. “Iedere keer als er een busje langs is geweest worden er weer nieuwe advertenties geplaatst.”

Geïnteresseerden die een pup willen, worden vervolgens ingedeeld in een tijdsblok van 15 minuten. In die periode moeten ze een hond kopen. Omroep Brabant sprak met Carolien. Haar dochter ging een Shiba Inu pup ophalen in Diessen en de gang van zaken verbaast haar zeer: "Ik voel me zo enorm schuldig."

Hondje Loki.

Een pup uit het buitenland mag pas verkocht worden als hij 15 weken oud is. We lieten een aantal Brabantse dierenartsen naar het paspoort en foto's van de pup van Carolien te kijken. Velen hebben grote twijfels over de leeftijd.

Fokker Irma Jansen uit Nuenen, secretaris van rasvereniging Nippon Inu, reageert stelliger: "Volgens het paspoort zou de pup nu dik 18 weken moeten zijn. Maar als ik de foto's zie dan is het gebit 100 procent, nee, 1000 procent zeker niet van een pup van 18 weken. Die is namelijk de voorste melktanden al kwijt en heeft een volwassen gebit. Deze pup heeft nog keurig alle melktandjes erin staan, er is er niet eens eentje los of uitgevallen.”

‘Dit zou illegaal moeten zijn’

Van der Wel verbaast het niet: “Dit bedrijf is in 2015 al flink gewaarschuwd. Dit is echt een groothandel, de schaal is zorgwekkend.” Dierenrechtenorganisatie Animal Rights ging langs in Diessen en filmde stiekem hoe het er binnen aan toe gaat.

Ze zagen een contract waarin staat dat kopers niet naar hun eigen dierenarts mogen gaan. Van der Wel: “Dat contract is strijdig met het recht. Er staan allerlei rare dwingende dingen in, dat doet een gerenommeerde fokker niet. En je kunt ook geen puppy omruilen zoals er in dat contract staat. Het is een levend wezen, geen product.”

Wachten op privacy instellingen...

Van der Wel waarschuwt: “De werkwijze van dit bedrijf is strijdig met alle adviezen die er bestaan, in onze ogen zou dit illegaal moeten zijn.” De Partij voor de Dieren is tegen de internationale puppyhandel. Eerder maakten ze zich al met succes hard voor een verbeterde registratie van huisdieren.

Volgens de partij worden de moederdieren onder erbarmelijke omstandigheden gehouden en worden de pups veel te vroeg verkocht aan internationale handelaren. Alles is ondoorzichtig: "Als je een pak koekjes koopt en je gaat googlen, kom je nu nog meer over de herkomst te weten dan bij zo’n hondje.”

‘Hetze van activisten’

De eigenaar van de puppykennel reageert desgevraagd tegenover Omroep Brabant. “Dierenactivisten voeren een hetze tegen ons, al jaren. Maar we doen hier niks illegaals, alle rechtszaken in het verleden hebben we gewonnen.”

Hij erkent dat de moederhonden niet aanwezig zijn in zijn kennel: “We importeren pups uit Hongarije, die moeder blijft natuurlijk daar.” De meerdere Marktplaats-accounts verklaart hij als volgt: “Het is hier zo druk, als één nummer in gesprek is bellen er alweer 28 nieuwe klanten.”

Over de wens van de PvdD om zijn handel te verbieden: “Als er nieuwe wetten komen zullen we ons eraan houden. Maar er is geen sprake van valse paspoorten, want die zijn officieel gekeurd in Hongarije.” Tot slot wil hij nog iets kwijt over zijn klanten: “Ze hoeven hier niet te kopen, hè. Maar nu met corona wil iedereen een hondje en er is te weinig aanbod in Nederland dus komen ze hier.”