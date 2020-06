Opgepakte jongeren mogen Tongelre niet meer in na dreigen met rellen in Eindhoven

De politie controleerde uitgebreid in Tongelre (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). vergroot

21 aangehouden jongeren mogen tijdelijk de stadsdeel Tongelre niet in na een oproep tot rellen in Eindhoven. Dat heeft het OM vrijdagmiddag bekendgemaakt. De gemeente Eindhoven had vanwege die oproep een noodverordening ingesteld.

De aangehouden jongeren, van wie er veertien minderjarig zijn, gingen ondanks de noodverordening toch de wijk in. Zij hielden zich niet aan het geldende samenscholingsverbod. Bij sommigen was volgens het OM direct duidelijk dat zij met maar één doel in de wijk waren: de confrontatie aangaan. Ze zijn inmiddels weer vrijgelaten.

De officier van justitie heeft hen een zogenaamde gedragsaanwijzing opgelegd. Hierdoor mogen jongeren die niet in Tongelre wonen daar de komende twee weken niet komen en mogen de jongeren die er wel wonen er niet ‘s avonds rondhangen.

Wapenstok

Bij een aantal verdachten werden bivakmutsen aangetroffen, sommigen hadden vuurwerk bij zich of hielden stenen vast. Eén verdachte had pepperspray bij zich en een andere een wapenstok. Alle verdachten zijn vrijdag door de politie verhoord en zijn in de loop van de dag naar huis gestuurd.

Vanwege deze oproep was er heel de avond veel politie op de been in Tongelre. Volgens een ooggetuige was de sfeer grimmig. Jongeren die zich niet aan het samenscholingsverbod hielden, werden uit elkaar gedreven door de politie. Agenten fouilleerden preventief.