Het is zover, de eerste hittegolf van deze zomer in Brabant: 'Het is wel beetje mosterd na maaltijd'

Het is zover. Sinds het begin van de zaterdagmiddag is er officieel sprake van een hittegolf in Brabant. In Eindhoven tikte de thermometer de 26,5 graden aan. Ook in Volkel en Gilze was het aan het begin van de middag al meer dan 25 graden.

"Al sinds dinsdag is het zomers warm in de provincie, met temperaturen van 25 graden of meer", legt Diana Woei van Weerplaza uit. "Drie dagen daarvan waren tropisch, met temperaturen boven de 30 graden. Vrijdag was de derde dag, toen werd het 32 graden. Deze zaterdag is de vijfde zomerse dag op rij, dus kunnen we spreken van een hittegolf. "

Best bijzonder

Een hittegolf in de eerste week van de astronomische zomer is best bijzonder. In juli en augustus zijn hittegolven meer gebruikelijk.

Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw is een hittegolf in juni pas vier keer voorgekomen in Eindhoven en pas drie keer in Gilze-Rijen en Volkel.

Mosterd na de maaltijd

Maar volgens Woei is deze hittegolf wel 'een beetje mosterd naar de maaltijd'. "Want het ergste hebben we nu gehad. Ik verwacht dat het, als zaterdagmiddag de wind vanuit het zuidwesten gaat waaien, snel afkoelt. Zaterdagavond wordt het dan 18 of 19 graden en dan waait het matig. Dan kunnen we de ramen en deuren thuis tegen elkaar open zetten om de ergste hitte te verdrijven uit het huis.’"

Ook worden de nachten wat minder zwoel. "Vrijdagnacht was het nog erg klam met 18 of 19 graden. Maar komende nacht kun je beter slapen met temperatuur van 15 of 16 graden."

'Zomerse waarden halen we niet meer'

Zondag hebben we nog steeds te maken met die frisse westenwind. "Ik denk dat het dan niet meer zo warm wordt als deze zaterdag. De zomerse waarden van 25 graden halen we niet meer. Maar 20 of 21 graden vind ik persoonlijk ook aangenamer. Daarbij is het in de ochtend overwegend bewolkt en kan er misschien een enkele bui vallen. Maar ’s middags komt de zon tevoorschijn."

