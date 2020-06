Politie maakt zich zorgen over welzijn gezin Martin (7) en mailt vader

De vermiste Martin. Foto's: Politie vergroot

De politie maakt zich zorgen over het welzijn van de ouders van de 7-jarige Martin. Ze willen weten hoe het met het gezin gaat en proberen de vader via Twitter en via mail te bereiken.

Malini Witlox Geschreven door

De politie Tilburg stuurde zondagmiddag een tweet naar de vader van Martin.

"Wij, de Tilburgse politie, zijn erg bezorgd over jullie welzijn. Jullie staan alle drie op de nationale opsporingslijst. Maar eerst willen we weten hoe het met jullie gaat. We hebben een mail naar je hotmail-account gestuurd, kun je daar alsjeblieft op reageren", zo vragen agenten in het Engels aan de vader.

Martin Florian Den Hertog is een jongen met een verstandelijke beperking. Hij verbleef vanwege een ondertoezichtstelling in een instelling in Oisterwijk. Tijdens een bezoek woensdag hebben zijn ouders hem meegenomen. Sindsdien is het drietal spoorloos.

De vader is een 49-jarige man. Hij komt uit Australië. Zijn moeder komt uit Rusland.

vergroot