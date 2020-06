Agenten achtervolgen vluchtende man dwars door centrum Breda

Archieffoto. vergroot

In het centrum van Breda is een zondag aan het eind van de middag een man met een mes aangehouden. Bij het zien van de politie ging de man er op de fiets vandoor in de richting van Park Valkenberg.

Agenten zetten vervolgens te voet en met politieauto’s de achtervolging in. De man is uiteindelijk ingehaald en aangehouden.

Wat de man met het mes van plan was en waarom hij op de vlucht sloeg, is niet duidelijk.