Tilburg wil alles weten over 'miljoenendeal' Johan van Laarhoven en zijn voormalige coffeeshops

De gemeente Tilburg denkt dat de Grass Company informatie achterhoudt over een terugkoop-optie van oprichter Johan van Laarhoven. Daarom wil de burgemeester de coffeeshops sluiten. De directeur van de shops bestrijdt de beschuldigingen en verzet zich. Over de kwestie was maandagmiddag een rechtszaak.

De afgelopen jaren is vaker geopperd dat de gepensioneerde en veroordeelde Van Laarhoven nooit afscheid nam van zijn coffeeshops. Nu blijkt hoe dat zat: er was ooit afgesproken dat hij de helft van de aandelen mocht terugkopen. Volgens ingewijden was dat, omdat hij er van droomde dat er ooit een tijd zou komen dat wiet gelegaliseerd zou worden en dat hij dan kon terugkeren.

Maar een half jaar geleden stapte Van Laarhoven (59) er écht uit. Op 4 december 2019 tekende hij, in zijn Thaise cel, dat hij af zou zien van koop, 'onvoorwaardelijk en onherroepelijk'. Hij kwam overeen met de huidige directeur en eigenaar Marco de Jong dat Johan in ruil voor het lossnijden van alle banden 6,5 miljoen euro zou betalen.

Witwassen

De gemeente Tilburg kreeg lucht van 'de deal' en wilde weten hoe het zat. Dat werd vermoedelijk ingegeven door het feit dat Johan van Laarhoven veroordeeld was voor witwassen in Thailand. Bovendien is hij nog steeds verdachte in een grote witwaszaak die nog voor de rechter moet komen in Breda. Daarom liet de gemeente het landelijk integriteitsbureau Bibob onderzoek doen over 'de deal'. Maar er kwam niet genoeg informatie, vond de gemeente Tilburg.

De gemeente verwijt Marco de Jong dat hij 'niet spontaan' vertelde over de deal met Van Laarhoven.

'Crimineel vermogen'

In maart was de maat vol. Toen schreef burgemeester Weterings aan de gemeenteraad dat hij vreest dat de vergunningen van beide shops 'mede gebruikt zullen worden om crimineel vermogen te benutten en om strafbare feiten te plegen'. De burgemeester besloot beide coffeeshops te sluiten: Grass Company aan de Spoorlaan en de Ochtendgloren aan Piusstraat.

Marco de Jong van de coffeeshops pikte die beschuldiging niet en stapte naar de rechter. De directeur las aan het begin van de rechtszaak een verklaring voor waarin hij benadrukte dat zijn coffeeshops nette, transparante en gemoedelijke bedrijven zijn die zich aan de regels houden. Hij voelt zich 'geslachtofferd' en 'zwaar overspannen'.

Ingewikkeld

De Jong zei dat hij de shops de voorbije jaren altijd zelf heeft gerund, zonder inmenging van Van Laarhoven. Volgens de advocaten is die financiële afwikkeling van de aandelen - de 6,5 miljoen euro- nog volop bezig. Er zou sprake zijn van een ingewikkeld proces via diverse bv's en met fiscaal adviseurs.

Maar de vertegenwoordigers van de gemeente bleven volhouden dat er geweigerd is om uit te leggen hoe die financiële afwikkeling ging. "Er wordt een mist opgetrokken", zei een van de vertegenwoordigers van de gemeente Tilburg. Ook werd gesproken over 'frustreren van het proces'.

De uitspraak in deze zaak volgt vrijdag in de loop van de middag. Als de rechter besluit dat de twee shops dicht moeten, volgt sluiting na drie dagen.

Ook in Den Bosch dreigt sluiting van de twee coffeeshops van Grass Company. Hoe ver de procedure daar staat is onbekend.

Strafzaak

Marco de Jong is samen met Frans en Johan van Laarhoven ook één van de verdachten in een grote rechtszaak die in Breda loopt. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt ze van gesjoemel met de inkoopprijzen van de wiet. Die werden jarenlang op papier hoog gehouden waardoor extra winst buiten de boeken bleef. Daardoor liep de belastingdienst 20 miljoen euro mis. Justitie ziet de verdachten als leden van een criminele organisatie.