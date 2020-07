Arné beademde talloze patiënten tijdens corona: 'Je zag de doodsangst in hun ogen'

Ventilation practioner Arné van Hees (foto: Karin Kamp) vergroot

De bedden zijn leeg, de machines zwijgen en de gangen zijn donker. In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg staat op de ic nu weer een zaal leeg. Tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis was dat wel anders. Het ziekenhuis ving in februari de eerste coronapatient van Nederland op. Wat volgde, was de meest hectische periode ooit op de afdeling. Acht ic-medewerkers blikken bij Omroep Brabant terug.

'Ventilation practioner' Arné van Hees heeft veel verstand van beademing. Maar corona heeft hem toch nog heel wat lessen geleerd. "Het is heel angstaanjagend als iemand die zo in ademnood is de ic op wordt gereden. En als je iemand in slaap bracht, zag je de doodsangst in zijn ogen.

