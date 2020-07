Verpleegkundige Kim voelde de adrenaline tijdens de corona-uitbraak: 'Alsof je in het leger zit'

Verpleegkundige Kim van Nieuwburg (foto: Karin Kamp) vergroot

De bedden zijn leeg, de machines zwijgen en de gangen zijn donker. In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg staat op de IC nu weer een zaal leeg. Tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis was dat wel anders. Het ziekenhuis ving in februari de eerste coronapatient van Nederland op. Wat volgde, was de meest hectische periode ooit op de afdeling. Acht IC-medewerkers blikken bij Omroep Brabant terug.

Patiënten die in heel slechte gezondheid binnenkomen en sommigen die het na veel zorg toch niet redden. Verpleegkundigen en artsen op een intensive care zijn door de jaren heel wel wat gewend. Maar wat doe je als in een mum van tijd de hele afdeling vol ligt met doodzieke patiënten met de onbekende ziekte COVID-19?

Bij verpleegkundige Kim van Nieuwburg gierde de adrenaline tijdens de coronapiek door haar lijf. ''Er kwam een soort strijdvaardigheid in me los. Alsof ik net in het leger zit en er gevochten moet worden voor het leven van anderen.''



