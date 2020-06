Guus Meeuwis op zoek naar het oorlogsverhaal van opa Cees in documentaire 'Liever krijgsgevangen'

De oorlogsjaren van Cees Meeuwis, de opa van zanger Guus, waren heftig. Niet alleen voor Cees zelf, maar zeker ook voor het thuisfront. 75 jaar later treden zijn kleinzonen Guus en Marc Meeuwis letterlijk in zijn voetsporen. Samen met vader Ger en oom René, maken ze dezelfde reis die Cees tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte. Ze doen dat aan de hand van het dagboek wat Cees bijhield tijdens zijn krijgsgevangenschap en de jaren die hij achter prikkeldraad doorbracht.

De documentaire ‘Liever krijgsgevangen, het bewogen oorlogsverhaal van Cees Meeuwis' is een productie van Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). De documentaire gaat dinsdag in première en is te zien op de site 75 jaar vrij van het NIMH.

In augustus 1939 is sergeant Cees Meeuwis in dienst van de zoeklichtafdeling van de genietroepen in het Nederlandse leger. Als Nederland bezet wordt, komt daar op 15 mei 1940 een einde aan. In 1943 worden alle Nederlandse oud-militairen opgeroepen voor het krijgsgevangenschap in Duitsland. Onderduiken en zijn prille gezin in gevaar brengen? Het was een lastige keuze. "Liever krijgsgevangen, dan tewerkgesteld worden", zou hij gezegd hebben.