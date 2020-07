De weg terug na corona is lang voor Marie-Louise en Riny uit Boekel, maar ze krijgen hulp

Marie-Louise krijgt hulp bij de revalidatie na corona vergroot

Nog steeds grote vermoeidheid, slecht slapen en na tien minuten is de pijp leeg. In maart werden Riny Lange en Marie-Louise Jonkers ziek door het coronavirus. Riny lag weken in coma in het ziekenhuis in Groningen, Marie-Louise belandde in isolatie in een hotelkamer op Gran Canaria. Beiden zijn ze nog steeds aan het herstellen, met de hulp van een speciaal coronazorgteam bij de fysiotherapeut.

Met 21 sterfgevallen op zo'n 10.000 inwoners is Boekel zwaar getroffen door het coronavirus. Verslaggever Jos Verkuijlen en cameraman Dennis Stafleu zijn de hele maand juni in deze gemeente. Ze brengen verhalen over de gaten die in het dorp zijn gevallen en over de veerkracht van de inwoners.

Riny Lange (62) werd ziek door het coronavirus en moest naar het ziekenhuis in Boxmeer. Bernhoven in Uden was toen al vol. “Ik weet dat ik bij de hoofdingang aankwam. Dat is het laatste wat ik nog weet”, vertelt Riny. “Zelfs dat ik ’s avonds nog naar huis heb gebeld, kan ik me niet meer herinneren. Alles vanaf de hoofdingang van het ziekenhuis in Boxmeer tot het wakker worden in Groningen is één zwart gat.”

"Ik had een rollator nodig om naar de wc te gaan"

Riny werd vanuit Boxmeer per helikopter naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Daar werd hij uiteindelijk bijn drie weken later weer wakker. “Ze zeiden telkens tegen me: je bent in Groningen”, zegt Riny. “Toen ik net wakker werd, besefte ik dat helemaal niet. Maar op een gegeven moment ga je dat toch geloven en je ziet het ook. Dat is heel raar.”

Uiteindelijk mocht Riny naar huis toe. “Dan ben je verre van fit. Ik had een rollator nodig om naar de wc te gaan. Je begint weer helemaal op nul. Je voelt je dan echt een wrak.”

Riny moet al zijn spierkracht weer terug krijgen na drie weken in coma te hebben gelegen. vergroot

Bij Marie-Louise Jonkers (63) ging het anders. Ze ging begin maart met een goede vriendin op vakantie naar Gran Canaria. Op de eerste dag van de vakantie kreeg ze een belletje uit Nederland: ze was in contact geweest met iemand met corona. “Ze vroegen me mijn temperatuur op te nemen. Ik bleek verhoging te hebben en later op de dag was mijn temperatuur al 38,2 graden.”

Marie-Louise en haar vriendin kwamen in een hotel terecht, waar ze in isolatie gingen. Daar werden beiden goed ziek. “We lagen heel veel op bed. We hebben twaalf dagen koorts gehad, geen eetlust, spierpijn, hoofdpijn. Ik zat daar met zo’n goede vriendin. We hebben elkaar echt heel goed gesteund. Qua ziekte lagen we een paar dagen uit elkaar. Dus toen ik heel ziek was kon zij voor mij zorgen en ik later voor haar.”

"Thuis bleef ik hoesten."

Uiteindelijk konden Marie-Louise en haar vriendin weer naar huis. “Thuis bleef ik hoesten. Volgens mijn huisarts moest ik geduld hebben. Toen ben ik toch weer terug naar de huisarts gegaan. In mijn linker long zat een schurend geluid.” Nog steeds heeft ze last van grote vermoeidheid en kortademigheid.

Riny en Marie-Louise komen in contact met Wolbert Fysiotherapie, met vestigingen in Uden, Boekel en Nistelrode. De praktijk heeft een speciaal corona zorgteam met fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, logopedie en psychologen. De twee zijn heel blij met de hulp die ze daar krijgen. Een van de fysiotherapeuten is Michiel Kuipers. "In Boekel krijgen zo'n vijftien tot twintig mensen hulp."

In de video zie je hoe Marie-Louise en Riny geholpen worden door het corona zorg team van Wolbert Fysio:

Alle verhalen vind je op onze themapagina. Wil je meer zien? Kijk dan op ons YouTube-Kanaal.

