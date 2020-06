Showbizzmoord na veertig jaar opgelost? 'Zeer aannemelijk' dat zakenpartner erachter zat

De geruchtmakende moord op platenproducer Bart van de Laar uit 1981 is eindelijk opgelost. (beeld: VARA) vergroot

De meest geruchtmakende moord in de Nederlandse showbizz is na bijna 40 jaar eindelijk opgelost, zo lijkt het. Volgens NPO Radio 1-podcastmakers Lammert de Bruin en Babs Assink is de zakenpartner van Bart van der Laar verantwoordelijk voor zijn dood in 1981.

Bart van der Laar, geboren in Gemert, had in de jaren 70 en 80 veel macht in de Nederlandse platenindustrie. Via zijn platenlabel TTR produceerde hij de muziek van onder andere meidengroep Babe, Corry Konings, Lenny Kuhr en Linda Williams.

In onderstaande Youtube-video is Bart van der Laar te zien voorafgaand aan Linda Williams' optreden op het Eurovisiesongfestival in 1981:

De achtdelige podcastserie geeft een inkijkje in het roerige leven van Van der Laar. Vol schimmige deals, prostitutie, geld, macht en cocaïne. Voor de moord werd in 1984 Martien Hunnik veroordeeld. Hij zat acht jaar vast, maar bleek uiteindelijk onschuldig. In 2016 werd hij vrijgesproken. Het was één van de grootste gerechtelijke dwalingen.

In het laatste deel van de podcastserie, dat dinsdagochtend online kwam, wordt het 'alternatieve scenario' van de moord besproken. Dit gaat er vanuit dat Van de Laars zakenpartner Ruud Wijnants twee huurmoordenaars opdracht gaf Van der Laar te doden.

Samen hadden ze het platenlabel TTR. Maar Van der Laar wilde ermee stoppen. Op de dag van de moord zou hij 's middags op het vliegtuig stappen, om een einde te maken aan de samenwerking.

Volgens de Hoge Raad is het alternatieve scenario 'zeer aannemelijk'. Wijnants overleed in 2001. De huurmoordenaars ontkennen. En omdat de zaak is verjaard, komt er geen verder onderzoek. De huurmoordenaars lopen vrij rond en hun namen mogen niet genoemd worden. Eén van hen was klusjesman bij Bart van der Laar en kende hem goed. Hij zou de trekker overgehaald hebben. Hij is, met vervormde stem, te horen in de podcast. Maar hij blijft ontkennen.

'Wereld stortte in'

Op zangeres Linda Williams uit Valkenswaard had de moord op haar producer grote impact. "Mijn wereld stortte in", vertelde ze in een reportage in 2011. "Van het ene op het andere moment was hij er niet meer. Twee dagen voor de moord was ik nog in zijn huis in Hilversum geweest, hadden we leuk met een gitaar zitten zingen."

Het had ook voor haar carrière grote gevolgen: "De vrolijkheid van het muziek maken was weg." Linda Williams was niet meer. Onder haar eigen naam, Henriëtte Willems, ging ze verder als achtergrondzangeres en zangcoach.

In onderstaande video vertelt Linda Williams over de band met haar producer Bart van der Laar:

