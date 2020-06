Vlees van Vion en Van Rooi Meat komt China voorlopig niet in

Zowel vleesverwerkingsbedrijf Vion uit Boxtel als Van Rooi Meat uit Helmond worden getroffen door een Chinese importban. Het land laat voorlopig geen vlees meer toe van de Brabantse bedrijven. Het wil zo voorkomen dat het opnieuw hard getroffen wordt door het coronavirus.

China heeft te kampen met een nieuwe grote uitbraak van het virus. Die uitbraak wordt in verband gebracht met de import van zalm. Het virus zou aangetroffen zijn op een snijplank waarop geïmporteerde zalm werd verwerkt.

Het is reden voor de overheid om streng naar de import van vers voedsel te kijken. Omdat er in de slachterijen sprake was van besmetting van het personeel, gooit China de deuren voorlopig dicht voor Vion en Van Rooi Meat. Dat geldt overigens ook voor door corona getroffen slachterijen buiten Brabant.