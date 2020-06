Aandeelhouders gezocht die legale wietproef willen financieren, plek voor kas is gevonden

(foto: Pexels). vergroot

De proef met legale wietteelt in Breda, project C, moet gefinancierd worden door het uitgeven van aandelen. Op deze manier hopen de mensen achter project C. de miljoenenfinanciering rond te krijgen. Een plek voor de wietplantage is inmiddels gevonden. Het gaat om een nog onbekende Brabantse gemeente en Drimmelen, dat zich verzet.

Op een persconferentie dinsdagmiddag in Breda gaven de initiatiefnemers van Project C. uitleg over de stand van zaken. Ze moeten zich uiterlijk op 28 juli aanmelden bij de rijksoverheid om kans te maken op een vergunning.

Iedereen kan aandelen kopen in de legale wietteelt. Ook buitenlanders. Initiatiefnemer Peter Schouten grapte nog dat de Amerikaanse rapper én wietteler Snoop Dogg ook van harte welkom is.

Pakket

Voor een pakket aandelen in de besloten vennootschap (bv) betaal je minimaal 500 euro. Maximaal mag je voor 100.000 euro kopen.

Er zijn 199.999 aandelen beschikbaar van ieder 25 euro per stuk. Doel is om vijf miljoen euro op te halen. Daarmee betalen de plannenmakers de eerste investering. Die is ruim 20 miljoen euro.

Het meeste geld -driekwart- financieren ze zelf.

Risico's

Later, nog voor de eerste oogst, volgen mogelijk meer aandelenuitgiftes van 9 miljoen euro. "We willen dat iedereen mee kan doen", zei een van de initiatiefnemers.

Het rendement wordt geschat op gemiddeld 15 procent. Dat betekent dat een aandeel van 25 euro uiteindelijk 32 euro moet opleveren.

De plannenmakers rekenen op veel belangstelling. Maar ze wijzen ook op de risico's. Er kan geen vergunning komen. Er kan ook te weinig geld binnen komen. Bovendien is er nog geen aandelenvergunning van de toezichthouder AFM.

Wiet

Project C wil jaarlijks 12.000 kilo wiet maken. De totale omzet (tijdens de hele proefperiode tot en met 2026) wordt geschat op bijna 250 miljoen euro.

Het bedrijf mikt uiteindelijk op een gemiddelde prijs van 4 euro 30 per gram. Voor dat bedrag kunnen coffeeshops in heel Nederland dus de wiet kopen. In de shop komt er nog wat bovenop. Een grammetje is nu pakweg negen a tien euro.

C wil tien soorten wiet en drie soorten hasj op de markt brengen.

Project C

Toen bekend werd dat er een landelijke proef komt met legale wietteelt, werden in Breda plannen gesmeed om daaraan mee te doen. Project C werd ruim twee jaar geleden opgericht. Gezicht werd advocaat Peter Schouten. Hij noemde dinsdagmiddag dit aandelenproject 'uniek' omdat nooit eerder in ons land aandelen in legale wietteelt verkocht zijn.

Schouten trekt samen op met een huisarts, politicus en kassenbouwer.

Problemen

Het project liep wel tegen forse hobbels aan. De overheidsregels wisselden nogal. Ook weigerde de bank eerst mee te doen. Pas na een proces kreeg het bedrijf een bankrekening. Ook de zoektocht naar een geschikte kas voor de wietplantage mislukte eerder.

Twintig gemeenten schreven de kartrekkers aan. Breda en Tilburg zeiden dat ze welkom waren, maar daar ontbrak een geschikte plek voor en kas. In Drimmelen werd zo'n plek gevonden, maar daar blokkeerde de gemeenteraad van Drimmelen de komst.

Twee gemeenten in Brabant zijn nu bereid om de kas te huisvesten. Een van die gemeenten is Drimmelen. Ondanks een 'nee'van de gemeenteraad hopen de plannenmakers dat de rijksoverheid ingrijpt en meewerkt.

Wat de andere gemeente is dat wordt nu nog niet naar buiten gebracht, maar het wordt binnen een maand bekend.

Het gaat om een kas met een grondoppervlak van 30.000 vierkante meter en kantoren. De eerste stekjes moeten op 1 oktober volgend jaar al de grond in. Het bedrijf levert zeker 125 nieuwe arbeidsplaatsen op.

Project C hoort uiterlijk in januari 2021 of ze worden geselecteerd voor de wietproef. Het bedrijf hoopt de eerste lading legale wiet af te leveren op 15 mei 2022.

LEES OOK: Drimmelen wil geen legale wietteelt in groot kassencomplex

Wachten op privacy instellingen...