Kermis Kaatsheuvel gaat tóch niet door

Het leek op het laatste moment allemaal goed te komen voor de kermis in Kaatsheuvel. Maandag kwam de gemeente Loon op Zand, waar Kaatsheuvel onder valt, met groen licht, maar met de finish in zicht trekt nu de organisatie zelf de stekker eruit.

Waarom de organisatie toch heeft besloten geen kermis te willen organiseren, zegt een woordvoerder van de gemeente niet precies te weten. “We hadden de indruk dat we deden wat we konden als gemeente. Wij zouden zorgen voor de inzet van gastheren en gastvrouwen. We zouden als gemeente de straatreiniging na de kermis op ons nemen. En we hebben aangeboden om in het geval van tegenvallende bezoekersaantallen de pachtsom te verlagen."

Rekening achteraf

Maar daar wringt het, voor de organisatie van de kermis, zegt John van Dam namens de exploitanten. "De gemeente wilde pas achteraf zeggen wat we moesten betalen. Maar zo werkt het niet. Je wil wel van tevoren weten wat het gaat kosten." De gemeente wilde best meedenken, benadrukt hij, maar pas een rekening achteraf was de dealbreaker. "Daar haakten m'n collega's allemaal op af."

Later in het jaar

De kermis in Kaatsheuvel zou van aanstaande vrijdag tot en met dinsdag gehouden worden. De organisatie wil nu kijken of er een andere datum gevonden kan worden om de kermis te houden. Daar moet de gemeente zich nog over buigen.

Kermisliefhebbers kunnen komend weekend in Brabant toch aan hun trekken komen. In Beugen, Maashees (twee kerkdorpen van de gemeente Boxmeer) en Moergestel wordt de draad vrijdag wél opgepakt.