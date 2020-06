SMART wil vanuit Eindhoven en gesteund door vele miljoenen wereld veroveren met fotonica

SMART Photonics heeft goud in handen (foto: SMART). Het gebouw van SMART Photonics op de High Tech Campus in Eindhoven (foto: SMART). Volgende Vorige vergroot 1/2 SMART Photonics heeft goud in handen (foto: SMART).

Miljoenen, zelfs miljarden euro’s heeft het kabinet de afgelopen maanden al geïnvesteerd in tal van sectoren. Van het bijna vleugellamme KLM tot zieltogende ondernemers: aan geld geen gebrek, zo leek het. En toch is er ook nog 20 miljoen euro gevonden om de ontwikkeling van een techniek te stimuleren, waarmee Brabant in de toekomst haantje de voorste wil zijn: fotonica.

De investering komt terecht bij SMART Photonics in Eindhoven, dat in 2012 werd opgericht en een extra financiële steun in de rug goed kan gebruiken om na een noodzakelijke, lange ontwikkelfase nog groter te kunnen worden.

'Marktleider in de wereld'

En om zelfs marktleider in de wereld te kunnen worden, zo meldt Miriam Dragstra vol vertrouwen. Ze is directeur bij de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), die het rijk als het ware het laatste zetje gaf om geld te steken in het nieuwste paradepaardje van Zuidoost-Brabant, Brainport dus. De steun van het rijk maakt deel uit van een totaal ïnvesteringsbedrag van 35 miljoen.

Dragstra is blij dat de BOM en andere partners, waaronder de provincie, het kabinet hebben kunnen overtuigen. “Er wordt vanuit Den Haag al geïnvesteerd in software-startups die in Amsterdam en de randstad zijn gevestigd. Maar gelukkig wordt de hightech in onze regio, en in dit geval, SMART niet over het hoofd gezien. Dat vinden we natuurlijk fantastisch.“

Vergis je niet in de mogelijkheden van het op de High Tech Campus gevestigde bedrijf biedt. Met een even slim als ingewikkeld proces kunnen fotonische microchips worden toegepast in technieken om wereldwijd bij allerlei toepassingen veel geld en energie te besparen. Fotonische chips werken met licht in plaats van elektriciteit.

Mogelijk beursgang

Onder meer zelfrijdende auto’s, maar ook en vooral de medische industrie kan hiervan profiteren. En het mooie aan SMART, of beter: het fijne aan de situatie in het zuidoosten van onze provincie is dat voor het gebruik maken van fotonica (potentiële) afnemers bij wijze van spreken ook om de hoek zitten. Denk bijvoorbeeld aan Philips Medical Systems en de Automotive Campus in Helmond. Bovendien gaan andere ondernemingen eveneens van de niet te stoppen groei van SMART profiteren. Een ontwikkeling die, zo sluit Miriam Dragstra niet uit, ooit tot een beursgang leidt. Bovendien houdt ze rekening met uitbreiding van de werkgelegenheid bij het bedrijf zelf.

En de werknemers van de fotonicapionier zelf, hoe hebben die gereageerd op de blijde boodschap uit, onder meer, Den Haag? Topman Johan Feenstra zei eerder al erg ingenomen te zijn met het besluit. “Hiermee kunnen we onze productiefaciliteit naar een hoger niveau tillen en onze volumes opschalen.”

Miriam Dragstra. “De zeventig werknemers zullen zich aanvankelijk mogelijk hebben afgevraagd wat er gaat gebeuren nu verschillende partijen geld in hun bedrijf hebben geïnvesteerd. Ik weet echter ook dat ze gezien de kennis en de ambitie die er in SMART zitten, alleen maar extra gemotiveerd zullen zijn. Noblesse oblige."