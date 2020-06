Hoe beveilig je de legale wietkwekerij van Project C? 'Alleen een slotje is niet voldoende'

Hoe beveilig je een legale wietkwekerij? vergroot

Project C wil vanaf oktober 2021 legaal wiet gaan kweken ergens in Brabant. Daarom zijn vanaf vandaag voor elke Nederlander aandelen te koop. Ze hebben in eerste instantie bijna vijf miljoen euro nodig voor de aanschaf van apparatuur maar vooral ook voor de beveiliging. Maar hoe beveilig je een kas waar voor miljoenen wiet wordt geweekt?

‘’Het is niet zo dat je een ruitje in kunt tikken en dat je dan met de cannabis weg bent’’, zegt Joep van Meel namens Project C. ‘’Alleen een slotje is niet voldoende.’’

Criminelen

De beveiliging van zo’n legale wietkwekerij is iets waar Joep en zijn medebestuursleden al twee jaar over nadenken. Hij wil ons meenemen in deze complexe en nieuwe beveiligingsoperatie. ‘’Maar ik kan niet alles vertellen want we willen de criminelen niet wijzer maken’’.

Project C gaat dus legaal cannabis kweken. De wiet en hasj moeten vanaf mei 2022 te koop zijn in 78 coffeeshops in tien gemeentes in Nederland. In Brabant doen Tilburg en Breda mee aan deze proef van vier jaar. Onder criminele organisaties is de proef natuurlijk niet geliefd, want die zien hun afzetmarkt kleiner worden en als de proef slaagt gaat heel Nederland over naar de legale wietteelt.

Twee miljoen euro cannabis

De teelt van de cannabis gebeurt in een kassencomplex. Hier wordt de hele productie verzorgd. Dus ook het drogen en de verwerking. In de eerste periode tot mei 2022 zal er zo’n twee ton cannabis gemaakt moeten worden. Inkoopwaarde voor de coffeeshop is zo’n 900.000 euro, maar de straatwaarde ligt op ruim twee miljoen euro.

Voor de hele veiligheidsoperatie zet Project C Securitas in. ‘’Er komen hekken, camera’s en permanente bewaking op het terrein’’, begint Joep van Meel. Komt er een muur om de kas? ‘’Je zult in de verte de kas wel kunnen zien liggen. Meer wil ik daar niet over zeggen.’’

Vliegveld

Maar er is veel meer om rekening mee te houden. Zoals personeel en het transport. Naar verwachting heeft de wietkwekerij straks 125 medewerkers. Die komen straks binnen via een detectiepoortje. Je moet dan denken aan een soort vliegveldbeveiliging.

‘’Iedereen moet zijn persoonlijke eigendommen achter laten voordat ze naar binnen gaan’’, vertelt Van Meel. ‘’En de zakken leegmaken.’’Zo willen ze voorkomen dat er cannabis in de broekzak, rugzak of portemonnee naar buiten gesmokkeld wordt."

Eigen kleur kleding

Dit soort maatregelen zijn overigens niet nieuw. Bij bijvoorbeeld Bol.com in Waalwijk kennen ze dat ook. Medewerkers mogen geen telefoon of sieraden mee naar binnen nemen omdat die spullen ook in het magazijn liggen. Zo voorkomen ze diefstal.

‘’Verder krijgen bij ons medewerkers alleen toegang tot de afdeling waar ze thuis horen’’, vult Van Meel aan. ‘’Je kunt dan ook denken aan elke afdeling met een eigen kleur kleding.’’

Beveiligd transport

Het laatste onderdeel is het transport van de wiet en hasj. Dat wordt straks gedaan met beveiligde geldtransportwagens. ‘’Als het eindproduct klaar is, wordt het met beveiligd transport naar een opslag ergens in Nederland gebracht. Dat is een veilige tussenlocatie. En vanuit daar gaat het opnieuw met een geldtransportwagen naar de coffeeshops.’’

