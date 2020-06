Ingebroken in auto's van personeel ziekenhuis Tilburg: nog geen spoor van daders en buit

De mannen sloegen toe op de parkeerplaats van het personeel (foto: politie). vergroot

De politie heeft nog geen spoor van de mannen die op 24 maart hebben ingebroken in drie auto’s van personeel van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg (ETZ). Het was toen enorm druk in het ziekenhuis; de diefstal gebeurde een maand na het uitbreken van de coronacrisis.

De daders hadden het onder meer voorzien op navigatie- en multimediasystemen. Uit één auto werd zelfs een compleet dashboard gesloopt. De politie hoopt dat mensen deze onderdelen ergens zijn tegen gekomen en dat ze hierover dan wordt getipt. De spullen zijn mogelijk aangeboden aan autobedrijven of worden wellicht gebruikt in gestolen wagens.

Beelden op tv

Opsporing Verzocht liet dinsdagavond op NPO1 zien hoe de drie dieven bij hun derde auto-inbraak ogenschijnlijk goed voorbereid te werk gingen. De presentatrice, Anniko van Santen, sprak van een 'ongelooflijk onbeschofte' en 'hondsbrutale' daad.

De daders reden in een grijze Mercedes stationwagen en sloegen rond vier uur ’s middags toe. Bureau Brabant, het opsporingsprogramma van justitie, politie en Omroep Brabant, besteedde er in mei al aandacht aan. Het leidde nog niet tot de aanhouding van een of meer verdachten.

Politie en gedupeerden verontwaardigd

Eigenaars van de wagens waaruit onderdelen werden gestolen, konden hun ogen niet geloven. Ze wilden die dag na urenlang gezwoegd te hebben meteen naar huis, maar werden geconfronteerd met onder meer een ingeslagen ruit en ontvreemde onderdelen.

De politie spreekt er nog steeds van schande van, vooral ook, omdat gedupeerden op het moment van de auto-inbraken mogelijk levens aan het redden waren. Er was door de ETZ-leiding zelfs extra personeel van andere ziekenhuizen opgeroepen. Mede om die reden was de parkeerplaats niet afgesloten. De daders hebben hiervan 'helaas schandelijk misbruik' van gemaakt, aldus een woordvoerder van het ziekenhuis. De politie wil niet alleen weten waar de buit is gebleven, maar ook of de Mercedes waarin de dieven reden nog ergens is gezien.