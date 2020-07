Eerste sporters al om middernacht op de fitnessapparaten: 'De mensen stonden in de rij'

Midden in de nacht meldden de eerste sporters zich (foto: Marga Vermeeren). vergroot

Echte fanatiekelingen konden niet wachten. Maanden was sporten in de sportschool niet mogelijk. Woensdag werden de maatregelen eindelijk versoepeld. En dus stonden de eerste sporters al om middernacht op de fitnessapparaten.

Janneke Bosch Geschreven door

“Er stonden tien mensen voor de deur, dus om een minuut over twaalf zijn we weer open gegaan", vertelt clubmanager Marga Vermeeren van Snap Fitness in Breda woensdagochtend in radioprogramma Wakker! van Omroep Brabant. "Het bleef de hele nacht druk. Er zijn tot nu toe al zo'n negentig mensen binnen geweest. Het heeft de hele nacht lekker door gelopen."

De sportschool moest voor die tijd wel nog even corona-proof worden gemaakt. Maar dat was goed te doen, vond Marga. “We hebben wel wat spullen verplaatst om anderhalve meter aan te houden. En de looprichting hebben we aangegeven.”

'Begin voorzichtig'

En nu is de sportschool dus klaar voor actie. En de leden ook. Die kunnen wel wat inspanning gebruiken. “Je ziet dat veel mensen in het begin van de lockdown nog wel wat hebben gedaan. Maar toen het wat langer ging duren, zijn veel mensen toch ook gestopt.” Een beetje voorzichtigheid is dus geboden, voordat je weer voluit in de gewichten gaat hangen. “Inderdaad. Rustig aan weer beginnen is onze tip.”

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK: