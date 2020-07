Nertsenhouders nog langer in onzekerheid: kabinet besluit pas in augustus over stoppersregeling

Nertsen (foto: NFE). vergroot

Op zijn vroegst in augustus neemt het kabinet een besluit over een stoppersregeling voor de nertsenhouderij. Minister Carola Schouten van Landbouw meldt dit aan de Tweede Kamer. Aanvankelijk was het de bedoeling deze week met zo'n plan te komen.

Het parlement wil snel een eind maken aan de nertsensector, omdat de afgelopen maanden in totaal zeventien bedrijven in Brabant en Limburg besmet zijn geraakt met het coronavirus. In een aantal gevallen zijn er zelfs medewerkers van fokkerijen ziek geworden doordat nertsen hen hadden aangestoken.

Steun nodig van Europese Commissie

Volgens Schouten lukt het niet om nog vóór het zomerreces van de Tweede Kamer een ‘fatsoenlijke' regeling op te stellen, waarmee nertsenfokkers eerder dan in 2024 vrijwillig een punt achter hun activiteiten kunnen zetten. Vanaf eind 2023 mogen er in ons land geen nertsen meer worden gehouden.

Het in elkaar zetten van een stoppersregeling duurt ook zo lang, omdat bij de uitvoering hiervan geld van het Rijk naar de nertsen gaat. Dit betekent staatssteun. In zulke gevallen is de goedkeuring nodig van de Europese Commissie. De Tweede Kamer gaat na vrijdag op vakantie.

Schouten laat verder weten dat er een mogelijkheid bestaat dat op termijn het vervoersverbod van nertsen en hun mest kan worden opgeheven. Dit is mogelijk wanneer er gedurende een langere periode geen besmette bedrijven meer zijn en dat hiermee geen kans op verdere verspreiding van het virus meer is tussen bedrijven. Schouten is vanwege het nog in werking zijnde vervoersverbod niet bang dat eigenaars van geruimde bedrijven de draad snel gaan oppakken .

Onderzoeken bijna afgerond

De eerste besmetting werd eind april officieel gemeld, het voorlopig laatste geval dateert van vorige week maandag. Toen bekend werd dat nertsen niet alleen elkaar, maar ook mensen kunnen besmetten is besloten om alle 140 farms in ons land te onderzoeken op de aanwezigheid van het COVID-19-virus. Die studie is zo goed als afgerond, zo laat Wim van der Poel van de Wageningen University & Research weten. Voornaamste conclusie volgens hem is dat 'nertsen heel gevoelig zijn voor SARS-CoV2 en dat ze het virus kunnen overdragen naar mensen'.

Verband met infecties bij mensen?

De hoogleraar meldt verder dat op enkele bedrijven is aangetoond dat het virus afkomstig was van iemand die op het betreffende bedrijf werkt(e). Maar er zijn ook nertsenhouderijen waarvan niet kan worden vastgesteld hoe corona er heeft toe kunnen slaan.

Van der Poel heeft niet direct een verklaring voor het feit waarom alleen in Oost-Brabant en Noord-Limburg nertsenfokkerijen zijn besmet. De branche kent ook vestigingen in onder meer Gelderland en Overijssel. "Het aantal infecties bij mensen zou een rol kunnen hebben gespeeld", zo zegt Van der Poel. In onder meer onze provincie zijn veel meer mensen getroffen door COVID-19 dan in het oosten van het land.

'Varkens niet gevoelig'

Bij de vele onderzoeken is ook bekeken welke rol andere dieren (kunnen) spelen bij het verspreiden van het coronavirus. Hierbij werd het vizier gericht op onder meer katten, honden en konijnen. Ook is onderzocht of varkens gevoelig zijn voor corona. Volgens Van der Poel blijkt dit niet het geval te zijn. Toch is de studie op dit gebied nog niet afgesloten, zo meldt een woordvoerster van het Ministerie van Landbouw. Het departement komt later deze week overigens met een laatste stand van zaken ten aanzien van de verspreiding van het coronavirus onder en door nertsen.